Stärkung des Standorts

Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Ostallgäu

Der Landkreis Ostallgäu (im Bild das Landratsamt in Marktoberdorf) ist an einigen privatrechtlichen Unternehmen aus dem Bereich „Soziales Miteinander“ und an der Stärkung und Vermarktung des Standortes Ostallgäu beteiligt. © Landratsamt Ostallgäu

Landkreis – Der Landkreis Ostallgäu ist an einigen privatrechtlichen Unternehmen beteiligt. Ein jährlicher Bericht informiert den Kreistag. Diesen trug Kreiskämmerin Bettina Schön vor Kurzem im Landratsamt in Marktoberdorf den anwesenden Mitgliedern des Gremiums vor.

Die Landkreisordnung sieht eine jährliche Information der Mitglieder des Kreistages darüber vor, an welchen privaten wie öffentlich rechtlichen Unternehmen der Landkreis mit mindestens fünf Prozent beteiligt ist und welchem öffentlichen Zweck diese dienen.

Soziales Miteinander

Der Landkreis hält einen Anteil von 5,96 Prozent am „Siedlungswerk Ostallgäu Füssen Wohnungsbaugenossenschaft e.G.“, die mit der Vermietung von 800 Wohnungen – hauptsächlich in Füssen – für eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung einstehen will. Die Genossenschaft verfügte Ende 2020 über 13 Millionen Euro Eigenkapital und hatte 2020 einen Jahresüberschuss von 500.000 Euro erwirtschaftet.



Mit 5,56 Prozent – entsprechend 1.000 Euro – Beteiligung an der „Kommunalen Altenhilfe Bayern e.G.“ soll unter anderem der Know-how-Transfer und die gegenseitige Unterstützung zwischen den kommunalen Altenhilfeträgern gefördert werden. Dieser Verband ist ein freiwilliger Zusammenschluss von bayerischen kommunalen Altenhilfeeinrichtungen und bestand 2020 aus 18 Gemeinden, Märkten, Städten und Landkreisen.



In der Servicegesellschaft Landkreis Ostallgäu GmbH werden die Hygiene-, Reinigungs- und Hausmeisterdienste für die Eigenbedarfsdeckung des Landkreises Ostallgäu zusammengefasst. Der Landkreis ist dabei alleiniger Gesellschafter und beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 79 Mitarbeiter in den Schulen, dem Landratsamt und den Altenheimen entsprechend dem Tarifvertrag für das Gebäude­reinigerhandwerk.

Stärkung des Standorts

Bei der „Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft ARI“ geht es um die Entwicklung, Vermarktung und Förderung des Allgäus nach innen und außen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Wissenschaft. Das bedeutet im einzelnen Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und Entwicklung eines positiven Standortimages. Der Landkreis hält 16,46 Prozent des Stammkapitals, was etwa 160.000 Euro entspricht. In der Gesellschaft findet keine operative Tätigkeit statt, sie ist aber beteiligt an der Allgäu Airport GmbH & Co. KG und der Allgäu GmbH.



An der „Gewerbepark am Allgäu Airport VerwaltungsGmbH“ ist der Landkreis mit 5,49 Prozent der Stammeinlage von 25.000 Euro beteiligt. Sie wies 2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus und dient als Komplementärin an der „Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG“. Diese hält und verwaltet als Kommanditist den Grundbesitz im Bereich des Allgäu Airports in Memmingen. Die Aktivitäten dienen der Ansiedlung von Gewerbe zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und als Instrument der Regionalentwicklung. Derzeit sind 4,8 Hektar der Flächen verpachtet. Der Anteil des Landkreises Ostallgäu betrug 2020 5,49 Prozent oder 172.000 Euro der Kapitaleinlage, die gesamte Bilanzsumme belief sich auf 6,5 Millionen Euro.



Der „Tourismusverband Ostallgäu e.V.“ besteht aus 30 Mitgliedsorten und dem Landkreis Ostallgäu und dient der wirtschaftlichen und kulturellen Förderung des Tourismusgebietes Ostallgäu. Der Verein wurde 2020 vom Landkreis mit 72.000 Euro bezuschusst.



Der „Landschaftspflegeverband Ostallgäu e.V.“ mit 109 Gemeinden, Verbänden und privaten Mitgliedern arbeitet an der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und dem Erhalt, der Sanierung und der Entwicklung der Kulturlandschaft im Ostallgäu, sowie der Verbesserung der Umweltqualität. Der Mitgliedsbeitrag des Landkreises liegt bei 50.000 Euro.

„Allgäu GmbH“

Die „Allgäu GmbH“ entwickelt, vermarktet und fördert die Marke „Allgäu“. Der Aufsichtsrat besteht aus den vier Landräten der Landkreise, den Oberbürgermeisters der drei kreisfreien Städte und weiteren Vertretern von Kommunen, Verbänden und der Wirtschaft im Allgäu. Der Landkreis selbst besitzt keine Anteile am Stammkapital, ist jedoch unter anderem über die ARI GmbH und deren Geschäftsanteile am Allgäu Airport GmbH & Co. KG mittelbar an der Allgäu GmbH beteiligt. Die im Jahr 2020 geleistete Umlage zur Grundfinanzierung der Allgäu GmbH durch den Landkreis Ostallgäu betrug 375.000 Euro. Die Allgäu GmbH beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter und Auszubildende.

Wolfgang G. Krusche