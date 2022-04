Spatenstich in 2022

Neues Polizeigebäude im Zeitplan

Teilen

Laut Bernhard Pohl, Mdl und haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, wird die Kaufbeurer PI nicht mehr lange im Altbau in der Innenstadt zu Hause sein. Der Bayerische Landtag stellt Pohl zufolge die nötigen Mittel für ein neues Polizeigebäude im Haushalt 2022 ein. © Archiv/Höfer

Kaufbeuren/München – Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion (FW), verkündete vor wenigen Tagen, dass alles für den baldigen Bau des neuen Polizeigebäudes für die Kaufbeurer Polizeiinspektion spricht. In einer Pressemitteilung verkündete der Kaufbeurer Politiker und Stadtrat, dass der Landtag die nötigen Haushaltsmittel in diesem Jahr dafür bereitstellen wird, nachdem die Projektunterlagen vonseiten des Staatlichen Bauamts Kempten zur Beschlussfassung vorgelegt wurden.

Auch die Corona-Pandemie kann dem geplanten Neubau des Polizeigebäudes nichts anhaben. Obschon coronabedingt die Haushaltssituation des Freistaats schwieriger geworden ist, ändert dies nichts an der Priorität der Maßnahme. Pohl stellt fest: „Wir verlangen Höchstleistungen von unseren Polizeibeamten. Dafür müssen wir umgekehrt aber auch ein exzellentes Arbeitsumfeld schaffen.“ Das werde mit dem Neubau gelingen, ist die Meinung des Kaufbeurer Landtagsabgeordneten.



Pohl habe mit der Leiterin des Staatlichen Bauamts Kempten, Cornelia Bodenstab, ein ausführliches Gespräch geführt. Beide seien sich über die Bedeutung dieser Hochbaumaßnahme einig gewesen. Die leitende Baudirektorin hatte zudem erfreuliche Neuigkeiten: Noch in diesem Quartal wird die Projektunterlage dem Haushaltsausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt, sagt Pohl. Diese Unterlage enthalte die komplette Projektplanung. „Auf ihrer Grundlage werden dann die Leistungen ausgeschrieben. Die Beschlussfassung im Haushaltsausschuss markiert sozusagen den ‚point of no return‘, also den Startschuss für die Ausführungsphase“, erläutert Bernhard Pohl. In diesem Atemzug lobte er die Bauamts-Chefin und ihr Team in Kempten. Sie leisten seit vielen Jahren herausragende Arbeit, sagt der Politiker.

Spatenstich in 2022

Mit besonderer Freude erfülle ihn die Ankündigung von Bodenstab, dass bei planmäßigem Verlauf noch in diesem Jahr der Spatenstich erfolgt. „Seit 2009 kämpfe ich nun für diesen Neubau. Jahrelang sah es so aus, als ob das alte Gebäude saniert wird. Das wäre aber für die Beschäftigten und die Bürger die falsche Entscheidung gewesen“, resümiert Pohl.