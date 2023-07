Bertoldshofen: Verlorenen Geldbeutel beinahe an Kühe verfüttert

Kuriose Reise

Bertoldshofen - Kurios endete am Samstag die lange Reise eines Geldbeutels, den ein Autofahrer in Lindau verloren hatte. Am Ende hätte ein Bauer das Portemonnaie beinahe versehentlich an seine Kühe im Ostallgäu verfüttert.

Doch zunächst zum Beginn der Reise: Ein Autofahrer hatte in Lindau eine Rast eingelegt und während seiner kurzen Pause den Geldbeutel schnell zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe abgelegt. Dass er dort vorerst liegenblieb, registrierte der Mann bei seiner Weiterfahrt offenbar nicht.

Daran änderte sich auch weitere 100 Kilometer lange nichts, denn wie die Polizei Marktoberdorf nun berichtet, gelangte der Geldbeutel schließlich bis in den Landkreis Ostallgäu: Als der Reisende dort durch den Kreisverkehr bei Bertoldshofen fuhr, rutschte das Portemonnaie von der Motorhaube und landete in einer Wiese. Davon erfuhr der Autofahrer allerdings erst später.

Pechvogel freut sich, dass er seinen Geldbeutel wieder hat

Wie die Geldbörse wieder auftauchte? Am vergangenen Samstag war ein Landwirt gerade dabei, frisch gemähtes Gras an seine Kühe zu verfüttern, als er im Schnittgut plötzlich etwas Ungewöhnliches bemerkte: Im letzten Augenblick entdeckte er darin einen Geldbeutel mit diversen Papieren und Bargeld.

Wie es sich gehört, brachte der Landwirt den Geldbeutel zur Polizei, die die weiteren Schritte veranlasste. Und so fand die Geschichte noch ein Happy End: „Der Mann hat sich riesig über den Fund gefreut, weil er nicht mehr damit rechnete“, berichtet ein Sprecher der Marktoberdorfer Polizei über den Pechvogel, der bereits in Lindau nach dem Geldbeutel gesucht hatte.

Dass dieser ausgerechnet im Ostallgäu auftauchen würde, hatte der Mann wohl nicht für möglich gehalten.