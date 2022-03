Berufseinstiegsbegleiter vor dem Aus: Was Betroffene sagen

Von: Stefan Günter

Die Berufseinstiegsbegleiterinnen Eva Stelz (links) und Elena Stang im Gespräch mir Karina. Künftig wird es diese Form der individuellen Unterstützung nicht mehr geben. © Günter

Kaufbeuren/München– Noch im Mai des vergangenen Jahres atmeten viele Mittelschulen auf: Der Freistaat Bayern setzte das Programm der Berufseinstiegsbegleiter (BerEb) fort. Selbst damals stand es bereits auf der Kippe. Doch die Freude über die Fortsetzung hielt nur wenige Monate.

Als Andreas Haas, Schulleiter der Beethoven-Grund- und Mittelschule in Kaufbeuren, mit dem möglichen Aus der Berufseinstiegsbegleiter konfrontiert wurde, zeigte er sich entsetzt: „Das ist ein Schlag in die Magengrube. Die BerEbs sind für uns ein wichtiger Faktor bei der Berufsorientierung. Es gibt kein anderes System, dass das auffangen kann.“ Beim Suchen eines Praktikumsplatzes kommen die Jugendlichen teilweise an ihre Grenzen. Eine individuelle Unterstützung sei daher unabdingbar. Für den Schulrektor breche nun ein wichtiger Eckpfeiler weg. Zwar verweist Haas auf mögliche Alternativen, doch es ersetze nicht die kontinuierliche Betreuung eines jeden Einzelnen. In die gleiche Kerbe schlägt auch Christian Gebauer. Der Schulleiter der Jörg-Lederer-Mittelschule hatte sich sehr gewünscht, „dass die Berufseinstiegsbegleitung nicht eingestellt, sondern weiter ausgebaut wird, so dass in Zukunft jede Mittelschule die Unterstützung durch BerEb bekomme. Einen wirklich gleichwertigen Ersatz für diese individuelle Unterstützung sehe ich zurzeit nicht“.



Die Enttäuschung ist auch bei Heidi Rogalski zu vernehmen. Seit über zehn Jahren unterstützt sie Jugendliche an der Jörg-Lederer-Schule. „Ich glaube nicht, dass die Politik weiß, was sie hier macht. Es ist nicht durchdacht“, bringt sie es auf den Punkt. Vor allem Schüler mit Migrationshintergrund falle es schwer, hier selbst tätig zu werden. Sie malt zwar kein düsteres Bild, „doch ich befürchte, dass die Ausbildungsabbrüche dann mehr werden, wenn wir die Schüler nicht mehr individuell unterstützen können.“ Viele Jugendliche und ihre Eltern seien überfordert und dankbar um jede Hilfe, die sie bekommen. „Den großen Aufschrei wird es dann geben, wenn alle Maßnahmen ausgelaufen sind.“ Deutlich wird Rogalski in Richtung der Politik: Sie seien realitätsfremd und sparen am falschen Ende.

In der Beethoven-Schule kümmern sich Eva Stelz und Elena Stang um die Schüler. Mit Rat und Tat stehen beide zur Seite. „Wir bauen mit den Kindern eine vertrauensvolle Bindung auf“, sagt Stang. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern sei bisher sehr gut. Künftig werden Familien bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz zwar nicht ganz allein gestellt sein, doch einige Eltern werden überfordert sein. Sowohl Stelz als auch Stang sind bei den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft, kurz bfz, dem Kostenträger, angestellt. Beide werden sich nach Auslaufen dieser Maßnahme wohl anderen Projekten und Aufgaben widmen. Das Aus der BerEbs ist mittlerweile auch schon zu den Schülern vorgedrungen. Karina aus der 9c der Beethoven-Schule sei traurig, wenn es die BerEbs nicht mehr geben würde. „Sie sind eine tolle Unterstützung und eine sehr große Hilfe.“ Zeinab aus der Parallelklasse wird sogar deutlicher: „Es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die nicht so lange in Deutschland leben und nicht so gut Deutsch sprechen können. Sie finden von alleine keine Praktikums- oder Ausbildungsplätze.“ Frau Stelz habe sie persönlich sehr weit gebracht.

Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen will das Aus der Berufseinstiegsbegleitung nicht öffentlich bewerten und kommentieren. In einer Stellungnahme verweisen sie aber auf Alternativen und aufbauende Module von der siebten bis zur neunten Klasse hin, die im Rahmen des Schulunterrichts und der beruflichen Orientierung ermöglicht werden.



Vonseiten des Schulamts Kaufbeuren Ostallgäu heißt es, dass die überwiegende Mehrheit der Schüler durch weitere berufsorientierte Maßnahmen versorgt werde. Seit letztem Jahr gebe es gezielt das neue Modul „Talente fördern“, das durchaus auf den Bedarf, den die BerEBs abdecken, zugeschnitten sei. Dies könne als Alternative gesehen werden, so Schulamtsdirektorin Karin Weikmann. In den Haushaltsberatungen des Bayerischen Landtags wurde das Aus bereits beschlossen, der Landtag muss es formell aber trotzdem noch beschließen.

Berufseinstiegsbegleitung Die Berufseinstiegsbegleitung wurde 2012 ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Schüler, die Schwierigkeiten haben, einen Schulabschluss zu erreichen oder den Übergang in einer Berufsausbildung ohne Unterstützung nicht gut bewältigen können. Begleitet werden leistungsschwächere Schüler ab der Vorabgangsklasse bis zum ersten halben Jahr der Berufsausbildung oder – wenn der Übergang nicht unmittelbar gelingt – bis maximal zwei Jahre nach Schulende individuell und kontinuierlich beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. kb