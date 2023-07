Ein Political: Landtagskandidaten diskutieren am Gymnasium Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

DSC09656.JPG © Foto: Hirschberg

Marktoberdorf – Ein Wahlkampf-Auftakt, der es in sich hatte: Auf der Bühne des Gymnasiums Marktoberdorf fehlte es nicht an markigen Sprüchen, verbalen Angriffen und Parteiparolen. Die Schülermitverwaltung hatte die sieben Landtagskandidaten für die Wahl am 8. Oktober zur Podiumsdebatte geladen – und schlug sich tapfer, jedem Redner gerecht zu werden. Der Abend endete trotzdem unerfreulich: mit einem Rauswurf.

Als bisher erstem Veranstalter war es den Schülern der Q11 gelungen, die Kandidaten von sieben in den Landtag strebenden Parteien zu einer Debatte auf die Bühne des Arthur-Groß-Saals zu laden. Dort sollte, so Moderator und Schülersprecher Tobias Straub, über all das gesprochen werden, was Bayern gerade bewege. Vier Themenbereiche waren angedacht: Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Bildung und Soziales. Ein ambitioniertes Ziel, wie sich herausstellte, denn große Fragen verlangten nach langen, teils unverhohlen angriffslustigen Antworten, Gegenreden und bissigen Richtigstellungen. Und so musste das Moderatoren-Team immer wieder aufs Tempo drücken und für Ausgeglichenheit sorgen.



Beschimpfungen und Schmährufe

Was den beiden redegewandten Schülern durchaus gelang, selbst als es im Publikum zu lautstarken Schmähungen kam. Als ein Besucher brüllend einen Kandidaten beschimpfte, machte der stellvertretende Schulleiter Thorsten Krebs vom Hausrecht Gebrauch und verwies den Querulanten des Gymnasiums. Zuvor schon war auch auf der Bühne der Ton rauer geworden, insbesondere als AfD-Mann Wolfgang Dröse die Klimakrise als natürlichen Vorgang verharmloste und forderte, den Gashandel mit Russland wieder aufzunehmen. Hier hielten Hannah Fischer, die Kandidatin der SPD, und Grünen-Kandidat Dr. Günter Räder dagegen. Fischer bezeichnete Dröses Darstellung des Klimawandels als „wissenschafts- und weltfremd“, während Räder darauf pochte, einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern voranzutreiben. Mit doppeltem Nutzen, so Räder, für die Umwelt und die wirtschaftliche Unabhängigkeit in Energiefragen.



„Die Akzeptanz der Bürger ist das A und O“

Am Thema Nachhaltigkeit rieb sich die Runde eine ganze Weile, unstrittig dabei, so CSU-Kandidat, Kreisrat und Metzgermeister Andreas Kaufmann, auf regionale Kreisläufe und die Beteiligung von Bürgern und Kommunen an Windkraft und Photovoltaik zu setzen. „Die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ist das A und O“, sagte Kaufmann. Er setze sich auch für den umfassenden Ausbau des ÖPNV ein, denn das sei die neue Freiheit. Und er plädierte dafür, sich gelungene Mobilitätskonzepte, wie es beispielsweise Südtirol vormache, genauer anzuschauen. Dass nicht jedes neue Gesetz „bequem“ sei, sagte Hannah Fischer auf die Frage, was sie vom Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung halte. Allgemein herrsche jedoch der Konsens, dass jeder Einzelne etwas tun müsse, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.



Susen Knabner, die Kandidatin der Freien Wähler und Rechtsanwältin, forderte in diesem Zusammenhang eine „saubere Gesetzgebung“, mehr Technologieoffenheit und eine Energiewende in überschaubaren Schritten. Alexander Zellner (FDP) pflichtete ihr bei, und forderte die konsequente Umsetzung von innovativen Techniken, wie Photovoltaik an Fassaden. Aus seiner Erfahrung als Unternehmensberater konnte er berichten, dass Unternehmer mitgenommen werden wollten. „Die wollen etwas für die Nachhaltigkeit tun.“



„Wir sind in Bayern in Verzug“, bemängelte Christoph Gänsheimer von den Linken und verwies darauf, dass sich bayerische Ministerpräsidenten lange gegen Windkraft gesperrt hätten. Er kritisierte außerdem die „schäbige Haltung“ der AfD, es sich in der gemäßigten Klimazone eines Industriestaats abzuschotten und bequem zu machen.



Der Fachkräftemangel, die Not bei Ärzten und in der Pflege, die Inflation, die Tatsache, dass immer mehr Grundschüler nur schlecht lesen könnten, und die Frage nach dem Abbau der Bürokratie, all das beschäftigte die politische Runde und das interessierte Publikum. Als Auftakt in einen heißen Wahlkampf-Herbst konnte sich die Veranstaltung der allein von der Schülermitverwaltung organisierten Veranstaltung sehr wohl sehen lassen. Für die Schülerinnen und Schüler ein Lehr- und Bravourstück zugleich.