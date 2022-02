Betrunkener 29-Jähriger schlägt mit Schneeleitpfosten auf Auto ein

Symbolfoto © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Germaringen – Am Ortsausgang von Germaringen riss ein junger Mann gestern Schneeleitpfosten aus der Verankerung, behinderte den Verkehr an der Weiterfahrt und ging sogar auf einen 64-Jährigen und sein Auto los. Wie die Polizei rasch herausfand stand der streitsüchtige Mann unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss.

Am frühen Sonntagnachmittag wurde der Polizei Kaufbeuren ein Streit auf der Staatsstraße am Ortsausgang in Richtung Dösingen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass dort ein 29-Jähriger einen Schneeleitpfosten aus der Verankerung gerissen hat und den Verkehr abbremste.

Als ein 64-jähriger Pkw-Fahrer weiterfahren wollte, schlug der Mann mit dem Pfosten auf dessen Auto ein. Laut Polizeibericht stieg der 64-Jährige daraufhin aus und wollte ihn zur Rede stellen. Weshalb dann auch er selbst von dem Jüngeren körperlich angegangen wurde.

Nach der Tat flüchtete der 29-Jährige mit zwei Begleitern auf einem Feldweg in Richtung Süden, wo das Trio von einer Streifenbesatzungen angetroffen werden konnten. Den bei den Taten erheblich alkoholisierten 29-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er von dort entlassen.

kb