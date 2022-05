Betrunkener Autofahrer verursacht zwei Unfälle

Symbolfoto © Patrick Seeger/dpa

Mauerstetten/Thalhofen – Am Samstagabend verursachte ein 32-Jähriger zwei Verkehrsunfälle. Dem Polizeibericht zufolge war der Mann betrunken. Er wurde beim ersten Unfall in Mauerstetten gesehen, nach dem zweiten in Thalhofen war sein Auto nicht mehr fahrtüchtig.

Zunächst beschädigte der Mann in Mauerstetten ein Verkehrszeichen und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Jedoch wurde der 32-Jährige dabei von einem Zeugen beobachtet. Hinzu kam die Tatsache, dass er am Ort des Geschehens das Kennzeichen seines Fahrzeugs verlor.

Nur wenige Minuten später verursachte der Mann einen weiteren Verkehrsunfal. Laut Polizei fuhr er am Ortseingang von Thalhofen über den dortigen Kreisverkehr und beschädigte dabei weitere Verkehrszeichen. Durch diesen Unfall war der Wagen nicht mehr fahrbereit.

Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, erwarten in nun Anzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht.

kb