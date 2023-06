Bezirksmusikfest in Germaringen: „Das wird unter die Haut gehen“

Von: Ingrid Zasche

Der Musikverein Germaringen feiert 2023 sein 70-jähriges Bestehen und lädt zum Bezirksmusikfest. © PD-Huber

Germaringen – Vom 15. bis 19. Juni findet das Bezirksmusikfest des ASM-Bezirks 5 Kaufbeuren wieder in Germaringen statt. Der Musikverein Germaringen hat Erfahrung in der Organisation unvergesslicher Musiktage, ist er doch nach 1960, 1978, 1993 und 2003 bereits zum fünften Mal Gastgeber des Bezirksmusikfestes. Da der Grundstock für eine vereinsgeführte Blasmusik in Germaringen auf das Frühjahr 1953 datiert ist, bot sich 2023 die Ausrichtung des Musikfestes zusammen mit der Feier zum 70-jährigen Vereinsbestehen geradezu an.

In diesen Tagen laufen im Festausschuss, im Verein sowie in der ganzen Gemeinde die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest auf Hochtouren. Der Vorstand wird unterstützt von Teams für Bewirtung, Finanzen, Marketing, Programm, Festplatz und Verwaltung. Insgesamt fast 500 Personen zählen zum Helferkreis.



„Ein Musikfest für alle Sinne“ erwartet Daniela Högner, Vorsitzende des Musikvereins Germaringen. Für die voraussichtlich etwa 10.000 Besucher wird musikalisch, kulinarisch und optisch einiges geboten sein. Der Verein setzt auf Qualität aus der Region, das Musikprogramm wird nur von Allgäuer Kapellen und Bands gestaltet. Einzige Ausnahme ist die Partnerkapelle aus Baden-Württemberg, mit der die Germaringer eine über 50-jährige Freundschaft verbindet. LED-Walls im Festzelt garantieren beste Sicht auf das Bühnenprogramm und auf die live eingespielten Instagram-Posts der Gäste mit dem Hashtag #mfg23.

„Gänsehaut-Moment“ beim Gemeinschafts-Chor

Die Vereinsvorsitzende freut sich besonders auf den geplanten Gemeinschafts-Chor. „Das wird ein Gänsehaut-Moment. Außerdem wird bei uns erstmals Georg Rieds ‚Allgäuer Heimatmarsch´ gespielt und als Sonderstück steht der Hymnus ‚Musikantenfreundschaft´ auf dem Programm, den Freek Mestrini für unser Bezirksmusikfest 2003 komponiert hatte,“ erzählt Högner.



Ansonsten umfasst das fünftägige Programm auch traditionelle Musikfest-Highlights wie den „Tag der Betriebe“ am Donnerstag mit Bieranstich und Stimmungswettbewerb, einen Feldgottesdienst (bei schlechtem Wetter in St. Wendelin) am Sonntag, der von Weihbischof Florian Wörner zelebriert wird, sowie den Sternmarsch am Montagabend. Neben den Musikvereinen aus der Region erklingen im Zelt Blas- und Stimmungsmusik von „CNSB...brasst scho“, „5er Blech“, „Allgäu Feager“, „Quattro Poly“, der „Radlerband“ sowie den „Brauhaus Musikanten“.



Gespannt darf man auch auf die Darbietungen bei den Wertungsspielen sein. Diese finden von Freitag bis Sonntag im Germaringer Hof und im Sonnenhof in Mauerstetten statt. Detaillierte Einteilung und genaue Zeiten sind unter www.mfg23.de zu finden. Die Bekanntgabe der Wertungsspiel­ergebnisse und des Mittelstufensiegers erfolgt am Sonntagnachmittag. Zudem wird es im Germaringer Hof von Freitagnachmittag bis Samstagabend eine große Blasinstrumentenausstellung geben.



„#mfg23 wird sicher in Erinnerung bleiben und uns allen richtig unter die Haut gehen“, ist Daniela Högner überzeugt.