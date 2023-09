E-Bike-Sicherheitstraining für Senioren in Marktoberdorf

Wie fit sie auf dem E-Bike sind, haben in Marktoberdorf 16 Teilnehmende zusammen mit Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening getestet – und dabei einiges gelernt. © Dürr

Marktoberdorf - Wie die Polizei Marktoberdorf angekündigt hat, findet am kommenden Mittwoch, 13. September, von 17 bis 19 Uhr wieder ein Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren auf dem E-Bike in Marktoberdorf statt. Interessenten können sich noch anmelden.

Aus voller Fahrt im letzten Moment die Bremshebel gezogen, der Hinterreifen blockiert mit protestierendem Gequietsche ganz kurz – und schon steht das Rad. Man muss sich nur trauen, entsprechend entschlossen, aber trotzdem mit Gefühl, an den Hebeln des E-Bikes zu ziehen. Genau darum geht es unter anderem beim E-Bike-Fahrsicherheitstraining, zu dem die Marktoberdorfer Polizei zusammen mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte sportlich gebliebene Seniorinnen und Senioren auf den Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule in der Schwabenstraße einlädt.

Vor gut einem Vierteljahr fand ein solches Training an Ort und Stelle bereits statt. Der Kreisbote war selbst auf dem Fahrrad mit dabei. Die Eindrücke von Reporter Michael Dürr lesen Sie in einem eigenen Beitrag hier.

So geht´s zur Kursteilnahme in Marktoberdorf

Nun die Neuauflage: Kursleiter am kommenden Mittwoch wird wieder Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening von der Polizeiinspektion Marktoberdorf sein. Der örtliche Verkehrssicherheitsbeauftrage möchte mit seiner Kurzeinweisung auf immer wieder auftretende Probleme und Gefahren beim E-Biken hinweisen. So kommen die Teilnehmer (beim letzten Mal waren es 16) fit und sicher durch das Jahr.

Ein Hinweis der Polizei: Die Teilnehmer sollten bereits über erste Erfahrungen mit dem E-Bike verfügen. In jedem Fall muss der Teilnehmer ein E-Bike, Helm und Getränk mitbringen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bei der vhs Ostallgäu Mitte ist deshalb zwingend erforderlich per Mail an www.info@vhs-oal-mitte.de oder Tel. 0800/6645256.