Schwächstes Glied im Verkehr

E-Bike-Sicherheitstraining für Senioren in Marktoberdorf: Was die Teilnehmer gelernt haben

Von: Michael Dürr

Wie fit sie auf dem E-Bike sind, haben in Marktoberdorf 16 Teilnehmende zusammen mit Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening getestet – und dabei einiges gelernt. © Dürr

Marktoberdorf – Aus voller Fahrt im letzten Moment die Bremshebel gezogen, der Hinterreifen blockiert mit protestierendem Gequietsche ganz kurz – und schon steht das Rad. Absolut beeindruckend, mit welcher Kraft moderne Scheibenbremsen heutzutage selbst ein vergleichsweise schweres E-Bike verzögern können. Man muss sich nur trauen, entsprechend entschlossen, aber trotzdem mit Gefühl, an den Hebeln zu ziehen.

Genau darum geht es unter anderem beim E-Bike-Fahrsicherheitstraining, zu dem die Marktoberdorfer Polizei zusammen mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte sportlich gebliebene Seniorinnen und Senioren auf den Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule in der Schwabenstraße eingeladen hat. Die 16 Teilnehmer – einer von ihnen bin ich mit meinem vom Oberdorfer Radhaus zur Verfügung gestellten E-Bike – sollen während der zwei Stunden fahrphysikalische Zusammenhänge verstehen lernen und ein besseres Gefühl für ihren fahrbaren Untersatz bekommen.



Ob sie wohl viel Neues lernen werden? Die meisten, mit denen ich rede, glauben das eher nicht. Es werde doch im Wesentlichen nur darum gehen, vorhandenes Wissen aufzufrischen, aus den hinteren Hirnstübchen wieder nach vorne zu holen. Aber hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass man die passende Sattelhöhe am schnellsten gefunden hat, wenn man sich mit der Schulter über den Sattel lehnt und mit seinen Fingern dann an der Nabe landet? Ich jedenfalls nicht! Oder, dass der linke Bremshebel im Normalfall mit der vorderen Bremse verbunden ist? Und dies durchaus seinen Sinn hat? Weil nämlich die linke Hand in der Regel die schwächere ist und das Vorderrad möglichst nicht blockieren sollte. Ein stehendes Vorderrad, so lernen die jung gebliebenen Senioren, führt fast immer zum Sturz, wohingegen ein blockierendes Hinterrad normalerweise kein Problem darstellt. Nun gut, das immerhin habe ich gewusst.



Schwächstes Glied im Verkehr

Hauptkommissar Rudolf Stiening von der Polizeiinspektion (PI) Marktoberdorf ist es, der beim Kurs dies alles erklärt, und der auch auf die absoluten Basics hinweist: Ein Helm ist beim Radeln absolute Pflicht und die Schuhe sollten ordentlich Grip haben. Zwecks des guten Kontakts zu den Pedalen. Er selbst, sagt er, trägt auch stets spezielle Radlerhandschuhe – „man wird im Fall eines Sturzes immer versuchen, sich mit den Händen abzustützen“ – und einen Rucksack. „Der ist im Ernstfall mein Rückenprotektor“, erklärt der Verkehrssicherheitsbeauftragte der PI. Merke: „Wir sind auf dem Fahrrad immer die schwächeren Verkehrsteilnehmer.“



So, jetzt aber genug der Theorie, rauf aufs Rad! Rudolf Stiening hat mit Pylonen einen kleinen Slalomkurs aufgebaut, den es zu durchfahren gilt. Erstmal ohne elektrische Unterstützung. Weil zunächst kein Tempo gefragt ist, sondern besagtes Gefühl fürs Bike, das die Teilnehmer entwickeln sollen. Nach zwei Runden wird dann der Motor auf kleinster Stufe zugeschaltet und das bleibt er dann auch bis zum Ende des Trainings.



Machte eine sehr gute Figur: Unser KREISBOTE-Mitarbeiter Michael Dürr bei seinem Selbstversuch auf dem E-Bike. © Dürr

Warum hat Helmut Schütt das (übrigens kostenlose) Training gebucht? „Ich mache das zur eigenen Sicherheit“, sagt der 88-Jährige. „Ich möchte feststellen, ob ich in meinem Alter noch fit für den Straßenverkehr bin.“ Bedenken hat er in dieser Richtung zwar nicht, „ich will das aber bestätigt haben“. Der Marktoberdorfer fährt täglich 20 bis 25 Kilometer mit dem Rad, aufs E-Bike umgestiegen ist er vor fünf Jahren.



Den Slalomkurs bewältigen die allermeisten Teilnehmer ohne Probleme. Schwieriger wird’s für einige aber mit der eingangs beschriebenen Bremsübung, da trauen anfangs doch viele ihren eigenen Fähigkeiten und denen ihres E-Bikes nicht so recht über den Weg. Dies umso mehr, als dass in der verschärften Version der Übung nicht nur gebremst, sondern anschließend noch einem fiktiven parkenden Auto ausgewichen werden soll. Man merke sich die Reihenfolge: Bremsen, Bremse lösen, ausweichen! Und beim Kurvenfahren die Pedale möglichst in der Horizontalen halten, keinesfalls aber das kurveninnere Pedal unten. Auch das hat schon zu bösen Stürzen geführt, weiß Rudolf Stiening. Von Runde zu Runde geht die Übung im Teilnehmerfeld besser von der Hand – von wegen, man lernt hier nicht viel Neues! Der Kommissar quittiert die wachsenden Leistungen seiner Schüler mit Lob – was sie zusätzlich motiviert.



Inge Hösle aus dem Stadtteil Thalhofen hat ihr schmuckes, weißes E-Bike mit den schwarzen Schutzblechen erst vor einer Woche beim Oberdorfer Radhaus in Empfang genommen. Bis zum Alter von 30 Jahren sei sie Rad gefahren, erzählt mir die heute 69-Jährige, seither bis jetzt nicht mehr. Mit (laut Bordcomputer) exakt 32,5 Kilometern Erfahrung im Gepäck ist sie zum Training gekommen, mit dem Ziel: „Ich will auf dem Rad sicherer werden.“ Ihre Schwester habe sich bei einem Sturz einmal acht Rippen gebrochen, gleiches solle ihr besser nicht passieren.



Schwere Verletzungen, so weist es die Statistik aus, ziehen sich Radler oft beim Überfahren von Bordsteinen zu. Der Grund dafür ist meist, wie der Verkehrssicherheitsbeauftragte erklärt, dass die Radler das Hindernis in zu spitzem Winkel überwinden wollen, dabei aber abrutschen und stürzen. Also: Erst etwas ausholen, dann den Bordstein möglichst im rechten Winkel überfahren! Und nicht vergessen: Der Blick lenkt die Bewegung; dort, wo man hinschaut, fährt man auch hin! Auch diese Übung meistern die Teilnehmer nach etwas Übung gut. Eine ältere Dame wird auf ihrer Runde allerdings zu langsam und stürzt. Neben kleineren Schürfwunden hat sie wohl auch einen leichten Schock erlitten – sie beendet an dieser Stelle vorsichtshalber das Training.



Die anderen machen weiter und erfahren dabei buchstäblich auch, dass sie in bestimmten Situationen ihr Fahrrad für sich arbeiten lassen können. Dann nämlich, wenn’s abseits befestigter Wege durchs Gelände geht. Da ist es ein guter Trick, sich auf die Pedale zu stellen, die Hände locker auf den Lenker zu legen und das Rad unter sich die Unebenheiten ausgleichen lassen. Funktioniert prima!



Das meint schließlich auch Hubert Müller. Er ist mit seinen 91 Lenzen an diesem Tag der absolute Senior unter den Senioren, und er hat sämtliche Übungen in den zurückliegenden zwei Stunden gut gemeistert. Dabei hatte der Marktoberdorfer das Radfahren schon aufgegeben – bis er vor zehn Jahren Wind davon bekam, dass es beim Radeln auf Wunsch jetzt elektrische Unterstützung gibt. Das war dann der Startschuss für seine zweite Radlerkarriere.

Es hat sich rentiert!

Wie Alterspräsident Müller und die anderen ist’s am Ende auch Rudolf Stiening zufrieden. Der Verkehrssicherheitsbeauftragte hat bei den Teilnehmern Fortschritte ausgemacht, ausnahmslos. Alle hätten ihr Gefühl fürs Bike verbessert, fürs Handling, fürs Lenken und Bremsen. Und das war schließlich der Sinn des Ganzen. Damit weniger Unfälle im realen Verkehrsgeschehen passieren. Mission completed!