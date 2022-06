In allen wichtigen Bereichen positive Entwicklungen bei der VR Bank

Heinrich Stumpf (li.), stellv. Sprecher des Vorstandes, und Dr. Hermann Starnecker als Sprecher des Vorstandes der VR Bank Augsburg-Ostallgäu blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück. © VR Bank

Augsburg/Ostallgäu – Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG mit Hauptsitz in Augsburg stellte kürzlich in Kaufbeuren ihre Bilanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Mit mehr als 520 Mitarbeitenden ist die VR Bank Augsburg-Ostallgäu eine der großen Genossenschaftsbanken in Bayerisch-Schwaben und erreicht an 60 Standorten mehr als 150.000 Kunden.

Positive Entwicklungen trotz äußerer Widerstände

Trotz des anhaltend schwierigen Umfelds mit Corona, der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase und regulatorischen Vorgaben sei es laut Heinrich Stumpf, stellvertretender Sprecher des Vorstandes der Genossenschaftsbank, gelungen, in allen wichtigen Bereichen positive Entwicklungen zu verzeichnen. So wuchs die Bilanzsumme der VR Bank 2021 um fünf Prozent auf etwa vier Milliarden Euro. Die Kundenkredite legten um elf Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, was größtenteils an nachgefragten Bau- und Immobilienfinanzierungen lag. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um drei Prozent auf drei Milliarden Euro, so Stumpf.

VR Bank investiert als Bauherrin in die Region

In drei Bauvorhaben schaffe die Genossenschaftsbank neuen Wohn- und Gewerberaum in der Region. In Oy-Mittelberg ist der Neubau eines Verbrauchermarktes mit integrierter VR Bank-Geschäftsstelle kurz vor der Fertigstellung. In Affing würden bis Ende 2023 zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 21 Mietwohnungen entstehen und in Pfronten entstehe derzeit ein weiterer Verbrauchermarkt. Weiterhin soll dort mit einem Umbau des Bankgebäudes Platz für 13 neue Mietwohnungen geschaffen werden, so Vorstand Stumpf.

Auf Kundenbedürfnisse reagiert

Für den Sprecher des Vorstandes, Dr. Hermann Starnecker, liegt das Geheimnis der VR Bank in der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse: „Wenn wir die Kundenwünsche genau kennen, können wir darauf mit bestem Service und exzellenter Beratung antworten“. Mit 35 Geschäftsstellen und 25 SB-Stellen beziehungsweise Standorten mit Geldausgabeautomaten betreibt das Kreditinstitut ein breites Filialnetz zwischen Augsburg und Füssen. Regelmäßig werde das Kundenverhalten analysiert und darauf mit geringfügigen Anpassungen in der Filialstruktur reagiert. Je nach Bedarf gebe es verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur Bank. Ob via Banking-App, per Telefon, in einer Video-Beratung oder einem persönlichen Gespräch vor Ort, die VR Bank lege Wert auf ein durchgehendes Beratungs- und Serviceangebot. Das war auch wieder von renommierten und unabhängigen Testinstituten bestätigt worden. So kam die VR Bank Augsburg-Ostallgäu bei der Gesellschaft für Qualitätsprüfung sogar auf den ersten Platz. Großen Wert lege das Unternehmen deshalb auf gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und investiere in Aus- und Weiterbildung im Jahr 2021 rund 317.000 Euro.



Nachhaltigkeit und Engagement

Als genossenschaftliche Regionalbank sei die VR Bank auf Basis ihres Geschäftsmodells dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, betonte Starnecker. So unterstütze man auch als Spender und Sponsor mit fast 320.000 Euro mehr als 330 verschiedene Vereine und Initiativen.



Für Online-Banking gelte Sicherheit weiterhin als oberstes Ziel, weshalb man die App SecureGo auf SecureGoPlus umstelle.

Wolfgang G. Krusche