„Bildungswumms“ in Marktoberdorf: Feierlicher Spatenstich an der Don-Bosco-Schule

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Fleißige Handwerker packen für den „Bildungswumms“ mit an: Schülerinnen und Schüler der Don-Bosco-Schule unter anderem mit Landrätin Maria Rita Zinnecker, Schulleiter Heiner Tischer, Thomas Stöckle (Landratsamt), Jochen Jakob (Architekt), Manfred Lenz (Firma Baumeister) und Christian Pfanzelt (Firma Hubert Schmid). © Hirschberg

Marktoberdorf – Alle haben mit angepackt: Schüler, Eltern, der Rektor und die Landrätin. Die nämlich versprach den „Bildungswumms“, und zumindest beim Spatenstich zur Erweiterung der Don-Bosco Schule konnte sie sich vor fleißigen Handwerkern kaum retten. Feierlich und mit Trommelwirbeln wurde der Startschuss für die neun Millionen Euro teure Baumaßnahme gesetzt. Zahlreiche Gäste aus Kreistag, Kreisverwaltung und der Schulfamilie, sowie Architekt und Planer waren gekommen.

Manch ein Schüler hatte sich ein Schwimmbad mit Rutsche gewünscht, ein anderer träumte vom Zirkuszelt, das sich nun übers Klassenzimmer spannen lasse. Aber auch wenn die Erweiterung der Don-Bosco-Schule nicht alle Umbauwünsche erfüllen wird, so war Schulleiter Heiner Tischer die Erleichterung anzumerken, dass der Raumnot der Schule endlich Abhilfe geschaffen werde. „Endlich Platz“, so resümierte er in seiner Rede. „Endlich eine Mensa, in der wir alle gemeinsam essen können.“ Nach knapp zehn Jahren wird die Vergrößerung und Sanierung des kreiseigenen sonderpädagogischen Förderzentrums nämlich Wirklichkeit.

Ende 2024 soll die Schule an der Peter-Dörfler-Straße um 1.200 Quadratmeter größer und viele dingend benötigte Räume reicher sein. Mit der Baumaßnahme wird die Schule zu einer offenen Ganztagsschule ausgebaut. Hinzu kommt der Neubau der Mensa (aktuell wird teilweise auf den Gängen zu Mittag gegessen), neue Klassenzimmer für Physik und EDV, Büros und Sprechzimmer für Studienleiter und die Schulsozialarbeit sowie Lern- und Differenzierungsräume für die Schüler. Außerdem investiert der Landkreis in die Digitalisierung der Schule.



Landrätin Maria Rita Zinnecker hob denn auch hervor, die Schule bewusst fit für die Zukunft zu machen. Neun Millionen Euro soll das Bauvorhaben kosten, 3,2 Millionen Euro steuert dafür der Freistaat bei, 57.000 weitere Euro fließen aus einem Fördertopf für nachhaltiges Bauen. Denn die Don-Bosco-Schule wird das erste zertifizierte Nachhaltigkeitsgebäude, das der Landkreis errichtet.

Dass das Platzangebot für die Schule, die 19 Klassen in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 hat, viel zu gering war, hatten Landrätin und Kreisräte bei einem Besuch der „Donbo“ selbst erfahren. Eine Bedarfsermittlung hatte ergeben, dass der Schule mindestens 1.000 Quadratmeter Nutzfläche fehlten. Nun soll das gesamte Lernumfeld optimiert werden: „Bildungswumms“ nannte es Zinnecker. Am kommenden Montag sollen bereits die Bagger rollen.