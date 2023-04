Blitzmarathon: Die Messstellen in Kaufbeuren und dem Ostallgäu

Am Freitag, 21. April, startet der zehnte Blitzermarathon in Bayern.

Blitzer am Freitag:

Landkreis - Am Freitag blitzt es wieder - und zwar bayernweit: Um 6 Uhr startet am 21. April der europaweite ‚Speedmarathon’. Die Bayerische Polizei führt die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen damit zum zehnten Mal durch, und zwar bis Samstag, 22. April, 6 Uhr. Insgesamt kontrollieren „rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeit an rund 1.800 möglichen Messstellen“, informiert das Bayerische Innenministerium.

In der Stadt Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu sind die Blitzer laut Innenministerium an den folgenden Orten aufgestellt:

• Biessenhofen: K OAL 5, Kreen (außerorts 70)

• Biessenhofen: B 12 (außerorts 100)

• Buchloe: St 2035, Abschnitt 260 (innerorts 50)

• Friesenried: St 2055, Höhe Aschthal (außerorts 70)

• Germaringen: Reifträgerweg (außerorts 60)

• Germaringen: B 12 (außerorts 100)

• Jengen: B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen (außerorts 100)

• Kaufbeuren: Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten (innerorts 50)

• Kaufbeuren: Augsburger Straße St 2055 (innerorts 50)

• Kraftisried: B 12, Abschnitt 540 (außerhalb 100)

• Lamerdingen: St. 2035, Abschnitt 380 (außerorts 100)

• Marktoberdorf: B 472, Brückenstraße (innerorts 50)

• Marktoberdorf: B12, Geisenried (außerorts 100)

• Marktoberdorf: Schwabenstraße (innerorts 30)

• Marktoberdorf: B 16, Hauptstraße (innerorts 50)

• Marktoberdorf: Moosstr. (innerorts 30)

• Marktoberdorf Thalhofen: Langweg (innerorts 30)

• Marktoberdorf: B16 Kaufbeurer Str. (innerorts 50)

• Marktoberdorf-Rieder: B 16, Hauptstraße (innerorts 50)

• MOD-Bertoldshofen: B 472, Hauptstraße (innerorts 30)

• Pforzen: K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF (außerorts 60)

• Ruderatshofen: B 472 (außerorts 100)

• Stötten am Auerberg: Heggen (außerorts 100)

• Unterthingau: OAL 3, Beilstein (außerorts 100)

• Westendorf: St 2055, Abschnitt 720 (außerorts 100)

Man wolle die Verkehrsteilnehmer „aufrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, appelliert Innenminister Joachim Herrmann. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sei 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern gewesen. Die Zahl der dabei Getöteten sei im Vergleich zu 2021 um knapp 35 Prozent auf 147 gestiegen. „Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken“, beteuert Herrmann, weshalb alle Messstellen auch unter diesem Link abrufbar sind.