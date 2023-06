Entwarnung im Ostallgäu bei Rinderseuche

Landwirte und ihre Kühe können aufatmen. Vorsorgeuntersuchungen bei Neugeborenen bleiben weiterhin Pflicht. © Symbolbild: Internet Bildagentur PantherMedia sdenness

Landkreis – Das Ostallgäu gilt ab sofort als frei von der Rinderseuche Bovine Virusdiarrhoe (BVD).

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am 1. Juni 2023 eine entsprechende Verordnung unterzeichnet, mit der dem Landkreis Ostallgäu der Status „frei von BVD“ zuerkannt wird, nachdem das Tilgungs- und Anerkennungsverfahren erfolgreich durchlaufen und abgeschlossen wurde. Insbesondere für den Handel mit Rindern, aber auch für die gerade anlaufende Älpung der Rinder in den Bergregionen des Landkreises und dem angrenzenden Tirol, bringt die Entscheidung der EU-Kommission ein Mehr an Sicherheit und Freiheit mit sich.



Vorsorglich weist das Veterinäramt darauf hin, dass die erforderlichen Untersuchungen der neugeborenen Kälber fristgerecht auch weiterhin erfolgen müssen. Bei Fragen steht das Veterinäramt unter Tel. 08342/911213 oder der E-Mail-Adresse veterinaeramt@lra-oal.bayern.de zur Verfügung.

Die Bovine Virus Diarrhoe/Mucosal Disease (BVD/MD) gehört zu den wirtschaftlich bedeutsamsten Infektionserkrankungen beim Rind. Während Ansteckungen von nicht tragenden Tieren in der Regel klinisch unauffällig verlaufen, führt die Infektion trächtiger Rinder zu Aborten, Missbildungen und zur Entstehung persistent infizierter Kälber, die als dauerhafte Virusausscheider für die Aufrechterhaltung der Infektionsketten verantwortlich sind.