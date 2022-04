Boxclub richtet internationales Event in Neugablonz aus

Von: Stefan Günter

Teilen

Ein internationales Boxspektakel geht am Karsamstag und Ostersonntag in der Neugablonzer Dreifachturnhalle über die Bühne. © Symbolfoto: Andreas Lander/Zentralbild/dpa

Kaufbeuren – Ein internationales Boxspektakel geht am Karsamstag und Ostersonntag in der Neugablonzer Dreifachturnhalle über die Bühne. Zahlreiche Topathleten geben sich die Klinke in die Hand. Über 40 Boxer reisen an, viele davon aus Moldawien, Estland, Österreich und der Schweiz. Auch aus NRW, Baden-Württemberg und Bayern hat Boxchef Roman Slobodyanikov Zusagen bekommen.

Seit Anfang des Jahres laufen die Vorbereitungen beim Boxclub Kaufbeuren. Situationsbedingt muss Slobodyanikov auf starke Teilnehmer aus der Ukraine und Russland verzichten. „Die ukrainischen Sportler hatten schon ihre Tickets gebucht, doch mit Beginn des Krieges gibt es für sie Wichtigeres“, ist der BCK-Vorstand stets in Gedanken bei seinen ukrainischen Freunden. Moldawien und Estland bringen jeweils eine starke Truppe. Dank seiner internationalen Kontakte hat es Slobodyanikov geschafft, viele international erfahrene Athleten, die bereits bei Europameisterschaften und Olympiaqualifikationen teilgenommen haben, nach Neugablonz zu lotsen.



Die Veranstaltungen, die der Boxclub Kaufbeuren ein ums andere Mal ausrichtet, locken viele Interessierte an. Das letzte große Event dieser Größenordnung richtete Roman Slobodyanikov 2019 aus. Dann folgte die Corona-Pandemie. Im Herbst des vergangenen Jahres veranstaltete er eine Nachwuchsveranstaltung ohne Zuschauer, die Kämpfe wurden allesamt digital gestreamt.



Am Karsamstag wird das Event ab 12.30 Uhr eröffnet. Selbst Oberbürgermeister Stefan Bosse hat sein Kommen angekündigt. Für 18 Uhr sind Halbfinalkämpfe angesetzt. Die Finalkämpfe werden am Ostersonntag ab 10 Uhr fortgesetzt.



Der Boxclub schickt ebenfalls zwei Athleten in den Ring. Im Limit bis 80 Kilogramm kämpft Artur Krischanowski. Der erfahrene Routinier hat bereits 128 Duelle absolviert. In seinem Pool sind vier Athleten vertreten. „Artur will wieder angreifen, um sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren“, erwartet Roman Slobodyanikov einen spannenden Auftritt. Nachwuchsathlet Nico Stettinger (43 kg) hatte bei der Schwäbischen und Südbayerischen Meisterschaft keinen Gegner, nun kann er sich beweisen. Auch er sei vorbereitet, topfit und sehr motiviert, so der Boxchef. Ein spannendes Duell auf hohem Niveau gibt es auch bei den Frauen, wenn die aktuelle Deutsche Meisterin Bianka Balint auf die Italienerin Angela De Felice trifft.



Rund 25 bis 30 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Der international erfahrene Alexander Darbisch aus Kaufbeuren fungiert als Kampfrichter. Als Supervisor überwacht er den gesamten Wettkampf. „Ich hoffe, dass viele Kämpfe wirklich stattfinden und die Sportler nicht absagen“, sagt Slobodyanikov. Der Eintritt an beiden Tagen in die Dreifachturnhalle ist frei. Der Boxclub bittet aber um Spenden.