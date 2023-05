Boys‘ Day im St. Georgshof Rettenbach

Ben (14) stellt mit Finni (links) und Maria (rechts) Geschenke-Anhänger in der Arbeits- und Beschäftigungstherapie des St. Georgshofs her. © J. Reichart

Rettenbach – Offen für Neues zeigte sich ein Neuntklässler der Staatlichen Realschule Marktoberdorf am Boys‘ Day im St. Georgshof, einer BRK-Einrichtung für psychisch kranke Menschen in Rettenbach am Auerberg. Für Ben ist das Hineinschnuppern in einen sozialen Beruf völliges Neuland.

„Ben ist heute in unserer Arbeits- und Beschäftigungstherapie eingeteilt und hat hier die Möglichkeit sich einen Eindruck über das Berufsbild des Heilerziehungspflegers oder des (Arbeits-)Erziehers zu machen“, erklärt Einrichtungsleiter Joachim Lipp den Ablauf. Mit viel Eifer und Neugier beteiligte sich der 14-Jährige an den anstehenden Aufgaben in der Einrichtung.

Nach einem Rundgang durch den St. Georgshof ging es erst einmal zum Waffelbacken, danach zur Pony-Pflege im Rahmen der tiergestützten Therapie und zum Basteln.