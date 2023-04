60.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Osterzell

Rund 80 Feuerwehrler waren am Montagabend bei einem Brand in Osterzell im Einsatz. © FFW Osterzell

Osterzell - Zu einem Wohnhausbrand in Osterzell (Landkreis Ostallgäu) mussten am späten Montagabend 80 Feuerwehrler ausrücken. Wie erste Ermittlungen der Kripo ergaben, haben Kerzen den Brand in dem ehemaligen Bauernhaus ausgelöst. Schaden: Rund 60.000 Euro.

Gegen 22.40 Uhr hatte ein Nachbar Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Als er zum Nachbargrundstück hinüberlief, fand er den Hausherrn vor seinem rauchenden Anwesen vor und musste ihn mehrmals daran hindern, zurück ins Haus zu laufen. Die Polizei attestiert dem Nachbarn ein „beherztes Eingreifen“.

Ganz unbeschadet überstand der Hausbesitzer den Brand offenbar nicht: Laut Polizei zeigte der Mann Anzeichen einer Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst ins Kaufbeurer Krankenhaus gebracht. In sein Haus kann er vorerst nicht zurück, dieses ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Zur Brandursache erklärt ein Sprecher der Kripo Kaufbeuren: „Erste Ermittlungen ergaben, dass der Brand im Bereich des Wohnzimmers, möglicherweise durch fahrlässigen Umgang mit brennenden Kerzen, ausbrach.“ Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Osterzell, Frankenhofen, Kaltental, Stöttwang und Bidingen mit etwa 80 Kräften, die schnell vor Ort waren und so ein Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Haus verhindern konnten.