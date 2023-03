Brandschutz und Personalsituation: Mauerstetten befasst sich mit Kindergärten

Mauerstetten – Nachdem die beiden Mauerstettener Kindergärten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung als Tagesordnungspunkte zur Diskussion standen, hatte sich Bürgermeister Armin Holderried Kirchenpfleger Josef Häusler und die beiden Leiterinnen von St. Vitus (Manuela Huber) und vom Haus Regenbogen (Hannah Singhof) als „Verstärkung“ eingeladen.

Bei einer alle zwei Jahre stattfindenden professionellen Brandschutz- und Arbeitssicherheitsbegehung durch einen Vertreter des zuständigen Kita-Zentrums St. Stimpert im Kindergarten St. Vitus seien einige Mängel zutage getreten, die nun zu erledigen wären. Wie Bürgermeister Holderried einleitend erklärte, sei bei einem 50 Jahre alten Gebäude, das schon mehrmals umgebaut wurde, mit Mängeln zu rechnen.



So sind als erstes funkvernetzte Rauchwarnmelder in allen Räumlichkeiten zu montieren. Außerdem müssen Änderungen an den Fluchttüren vorgenommen und ein Öltank entsorgt werden. Arbeiten, die (ohne große Diskussion) angepackt werden müssen. Allerdings tauchten hier Fragen auf, weshalb diese Beanstandungen nicht schon früher, beispielsweise beim Anbau der Mensa, zur Sprache gekommen sind.

Ein „kleines Trostpflaster“ gab es zu diesem Punkt dann doch noch. Die ursprünglich festgestellten Kosten für die Mängelbeseitigung, die zunächst 54.000 Euro betragen sollten, konnten nach Verhandlungen mit dem Kita-Zentrum auf nunmehr rund 33.000 Euro gesenkt werden. Dies wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen und einstimmig beschlossen, 75 Prozent dieser Summe durch die Gemeinde zu übernehmen.

Neue Berufspraktikantin

Manuela Huber und Hannah Singhof schilderten dann recht eindringlich die angespannte Personalsituation in den Kindergärten und bezeichneten ihre „auf der Zielgeraden“ befindliche Kollegin, die Ende August mit ihrer Ausbildung fertig und nach bestandener Prüfung Erzieherin wäre, als zuverlässige und einfühlsame Kraft, die dann auch als „Springerin“ sinnvoll einzusetzen wäre. Der Arbeitgeberaufwand dürfte pro Jahr bei rund 25.000 Euro liegen. Das Gremium war sich hier sehr schnell einig und billigte eine einjährige Anstellung.

Weitere Themen aus dem Mauerstettener Gemeinderat

Zuwendung für den örtlichen Tennisclub: Beim Bürgermeister liegt ein Antrag vor, in dem der örtliche Tennisclub darum bittet, die Spielfelder der Tennisanlage nach siebenjähriger Nutzung professionell instand zusetzen. Bisher hätten Clubmitglieder, wie vertraglich vereinbart, für die Pflege der Plätze gesorgt. Um Schäden zu vermeiden, wäre es aber an der Zeit einen Fachmann mit dieser Arbeit zu beauftragen. Bei allem guten Willen fehle es dem Verein am nötigen Know-how und den technischen Geräten. Die dafür anfallenden Kosten würden bei ca. 3.700 Euro liegen. Nach einer längeren Diskussionsrunde schlug Bürgermeister Holderried vor, einer „moderaten“ Kostenbeteiligung zuzustimmen. Mit 13:2 Stimmen genehmigte der Gemeinderat, die entstehenden Kosten mit 50 Prozent zu bezuschussen.

Jugendförderung 2022: Insgesamt 364 förderungsfähige Kinder gehören den Mauerstettener Vereinen und Gruppierungen derzeit an. Mit 30 Euro wird bis Jahresende 2022 jedes Kind vonseiten der Gemeinde gefördert. Einstimmig wurde beschlossen, die bereitstehenden Mittel in Höhe von 10.920 Euro zur Jugendförderung an die einzelnen Ortsvereine entsprechend aufzuteilen.

Sonnenschutz für die Rathaus-Südseite: Den Mitarbeitern, die im südlichen Teil des Rathauses beschäftigt sind, scheint die Sonne offenbar derart ins Gesicht, dass an sonnigen Tagen nur bei komplett heruntergelassenen Sonnenschutz gearbeitet werden kann. Ein kurzer Blick nach draußen ins Tageslicht ist dadurch nicht möglich, was vonseiten des Arbeitssicherheitsdienstes beanstandet wurde. Bürgermeister Holderried ersuchte deshalb um Genehmigung, die derzeitigen Jalousien an der Südseite gegen sogenannte Lamellenjalousien auszutauschen. Kosten würden dadurch in Höhe von 9.150 Euro entstehen. Mit einer Gegenstimme wurde die „Bürgermeisterbitte“ erhört und der Antrag auf Austausch gebilligt.