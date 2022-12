Brandheiße Inszenierung

Von: Angelika Hirschberg

Löschen im Nebel: die Feuerwehr aus Bertoldshofen probte den Ernstfall. © Angelika Hirschberg

Marktoberdorf – Im Laufe des kommenden Mittwochs, 14. Dezember wird der neue, knapp 600 Meter lange Tunnel zwischen Selbensberg und Bertoldshofen für den Verkehr freigegeben. Eine genaue Uhrzeit nannte Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt Kempten nicht, „einen Blumenstrauß für den ersten Autofahrer, der den Tunnel passiert,“ werde es auch nicht geben. Eine weitaus spektakulärere Premiere absolvierte dagegen die Feuerwehr, die am vergangenen Donnerstagabend ihren ersten Einsatz im Tunnel inszenierte.

Im vernebelten Mittelteil waren, so sah es das „Drehbuch“ von Kreisbrandmeister Markus Barnsteiner vor, zwei Pkw mit einem Sattelzug kollidiert, der sich nicht nur querstellte, sondern dabei auch einen Kleinwagen gehörig in die Zange nahm. Eine von hinten kommende Limousine fuhr dann scheppernd auf das Heck des Lkw auf – und geriet in Brand. Dies alles wohlgemerkt sollte den Feuerwehren aus Bertoldshofen, Marktoberdorf und Stötten zum Training eines tatsächlichen Tunnelbrands dienen. Mehrere solcher Übungseinsätze waren im Vorfeld der Tunnelfreigabe abgeleistet worden, um die Einsatzkräfte mit den Bedingungen vor Ort vertraut zu machen.



Kollision löst Tunnelbrand aus: Das ist das Szenario, der sich die Feuerwehr bei ihrer ersten Brandschutzübung im Tunnel Bertoldshofen stellte. © Angelika Hirschberg

„Es besteht Lebensgefahr“, dröhnte es demnach aus den Lautsprechern im Tunnel, nur Sekunden, nachdem Rauch und Nebel die Brandmelder ausgelöst hatten. Eine alarmiert klingende Konservenstimme forderte die Insassen weiterer im Tunnel blockierter Pkw auf, das Bauwerk zu Fuß entlang der grünen Markierung zu verlassen. Zehn Statisten aus Bertoldshofen hatten sich bereit erklärt, die Übung mitsamt ihrer Autos zu verstärken und ihr Fluchtverhalten auf den Prüfstand stellen zu lassen.

Ein Szenario, das hoffentlich nie Wirklichkeit wird. © Angelika Hirschberg

Nur wenige Minuten nach Alarmierung trafen dann auch die Feuerwehren ein, in feuerfester Uniform und mit Atemschutz ausgerüstet. Fünf Löschgruppenfahrzeuge mit insgesamt 50 Männern und Frauen beteiligten sich an dem simulierten Einsatz, rollten Schläuche aus, löschten Feuer, retteten in Fahrzeugen eingeklemmte Dummys und sicherten die Tunneleingänge. Einsatzleiter und Kreisbrandrat Barnsteiner zeigte sich nach der aufwändigen Brandschutzübung sehr zufrieden. Bis auf kleinere Details, so Barnsteiner, sei das Training reibungslos verlaufen. Nach nur 35 Minuten hätten die Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle gehabt.

Wenn der Tunnel heute für den Verkehr geöffnet wird, hat er eine rund fünfjährige Bauzeit hinter sich. Im Jahr 2017 war mit den ersten Bauarbeiten im Umfeld begonnen worden. Allein die Installation der hochkomplexen Betriebstechnik hatte ein Jahr in Anspruch genommen. Unlängst war die feierliche Eröffnung des rund 52 Millionen Euro teuren Bauwerks erfolgt.