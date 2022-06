Ruine stark einsturzgefährdet – Staatsanwaltschaft ermittelt

Von: Angelika Hirschberg

Nicht mehr zu retten: das Hauberrisser-Haus wurde ein Raub der Flammen. Was zum verheerenden Brand führte, ist derzeit noch unklar, wird aber von Experten geprüft. © Bringezu

Kaufbeuren – Warum das historische Hauberrisser-Haus vorvergangenen Donnerstag Feuer gefangen hatte und bis auf die Grundmauern niederbrannte, ist auch nach derzeitigem Stand völlig unklar. Zwar hat die Staatsanwaltschaft Kempten bereits vergangenen Freitag die Ermittlungen aufgenommen und ein Sachverständigengutachten beauftragt. Eine Bestandsaufnahme konnte jedoch noch nicht erfolgen, da die Brandruine stark einsturzgefährdet ist.

Das sagte Martin Murer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten dem Kreisbote. Murer wies auch darauf hin, dass zunächst die Freigabe des Gebäudes durch eine statische Überprüfung abgewartet werden müsse. Bis mehr über die Ursache des verheerenden Feuers bekannt würde, könnten Wochen, gar Monate vergehen. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen.

Auch die Schadenshöhe sei laut Murer sehr schwer einzuschätzen. Aktuell geht die Polizei von einem Schaden in Höhe eines größeren sechsstelligen Eurobetrags aus. Für die Kauf­beurer hat das Hauberrisser-Haus jedoch vermutlich vornehmlich ideellen Wert. OB Stefan Bosse sprach vergangene Woche von einer „Katastrophe“, hätte das Haus doch für Jahrhunderte das Stadtbild Kaufbeurens geprägt.



Wie berichtet, stand das denkmalgeschützte Gebäude lichterloh in Flammen. Gegen 13.30 Uhr am 2. Juni waren erste Mitteilungen über einen Brand auf dem Afraberg bei der Polizei eingegangen. Die Feuerwehren der Stadt und aus dem Umkreis mühten sich bis in die späte Nacht, dem Feuer Herr zu werden und das Gebäude zu retten. Doch vergeblich.



Um den Eigentümer des Gebäudes, das 2018 gemeinsam mit einem Großteil des brachliegenden Brauereigeländes von der Aktienbrauerei Kaufbeuren AG an die Panntum AG in München verkauft wurde, ist es derzeit still. Panntum-Vorstand Florian Biasi bat um Verständnis. Man könne aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keinerlei Auskunft erteilen, hieß es auf Nachfrage des Kreisbote.