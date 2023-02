Brutaler Raub am Lumpigen Donnerstag in Kaufbeuren

Opfer Niedergeschlagen, beraubt und zurückgelassen: Die Kripo Kaufbeuren sucht Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können. © Karl-Josef Hildenbrand

KAUFBEUREN– In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht wurde ein 48-Jähriger in Kaufbeuren von vermutlich zwei unbekannten Personen niedergeschlagen und beraubt. Die Tat ereignete sich auf dem Fußgängerweg in der Mindelheimer Straße im Bereich des Restaurant Belfort.

Die Täter schlugen dem Geschädigten auf den Hinterkopf und forderten von ihrem am Boden liegenden Opfer Bargeld. Nachdem der Geschädigte sein Geld ausgehändigt hatte, liefen die Täter in Richtung Ortsausgang auf der Mindelheimer Straße weg. Der Geschädigte wurde verletzt zurückgelassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei dürfte es sich um um zwei Täter gehandelt haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Tatnacht zwischen 23.45 Uhr und 0.30 Uhr in dem beschriebenen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0.