Elektro-Auto brennt völlig aus

Teilen

Buchloe – Am Ende blieb nur Elektro-Schrott der besonderen Art übrig. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Autofahrer am vergangenen Dienstagabend auf der Fahrt von Buchloe nach Kleinkitzighofen Brandgeruch in seinem Elektro-Fahrzeug. Er stellte den PKW am Straßenrand ab und brachte sich in Sicherheit, während der Kleinwagen völlig ausbrannte. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Buchloe und Lamerdingen löschten das E-Auto. Die Polizei geht von einem technischen Defekt bei dem Fahrzeug aus, ein Unfall oder eine Kollision werden ausgeschlossen. Personen kamen nicht zu Schaden. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherer und Unfallforschern der Dekra besitzen aktuelle Elektroautos und moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in etwa die gleiche Brandlast, weil hier wie dort jede Menge Kunststoff an Bord verbaut ist. Der Antrieb sei eher zweitrangig. Mehr Fotos zum Fahrzeugbrand in Buchloe online auf https://www.kreisbote.de/lokales/kaufbeuren

1 / 5 Ein E-Auto brannte am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Buchloe und Kleinkitzighofen völlig aus. © Kiessling/FW Buchloe

2 / 5 Ein E-Auto brannte am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Buchloe und Kleinkitzighofen völlig aus. © Kiessling/FW Buchloe

3 / 5 Ein E-Auto brannte am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Buchloe und Kleinkitzighofen völlig aus. © Kiessling/FW Buchloe

4 / 5 Ein E-Auto brannte am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Buchloe und Kleinkitzighofen völlig aus. © Kiessling/FW Buchloe

5 / 5 Ein E-Auto brannte am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Buchloe und Kleinkitzighofen völlig aus. © Kiessling/FW Buchloe