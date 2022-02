Einverständnis erteilt

Aktuell sind die Fahrzeuge der BRK-Bereitschaft Buchloe auf mehrere Orte der Stadt verteilt. Das soll sich mit der neu zu errichtenden Halle für Katastrophenschutz Am Alten Eisplatz ändern.

Halle für Katastrophenschutz entsteht Am Alten Eisplatz

Von Martina Staudinger schließen

Kai Lorenz schließen

Buchloe – Mit der einhelligen Zustimmung des städtischen Bauausschusses kann das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Buchloe eine Halle für den Katastrophenschutz errichten. Sie soll Am Alten Eisplatz entstehen, von wo aus die Einsatzkräfte im Notfall schnell in alle Richtungen ausrücken können.

Im Erdgeschoss des 15 Meter breiten und 42 Meter langen Gebäudes sind eine Geräte- und Fahrzeughalle sowie eine Küche, ein Lager, ein Technikraum und eine Toilette geplant. Ein weiterer Raum soll später einmal zu Schulungszwecken und Legebesprechungen dienen. Das Obergeschoss wird Umkleideräume, ein Büro, Toiletten und einen weiteren Lagerraum beherbergen. Das Gebäude wird mit einem flachen Satteldach versehen. Hier wünschte sich Rudolf Grieb (UBI), die Dachfläche energetisch zu nutzen oder zu begrünen. Die benachbarte Kläranlage etwa benötige viel Strom, der auf dem Dach der neuen BRK-Halle gewonnen und übergeleitet werden könne. Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) begrüßte den Willen zur Energiewende und versicherte, diese Anregungen an das BRK weiterzugeben.



Dass nur zwei Bäume auf der gesamten Fläche stünden und diese enorm versiegelt sei, bemängelte Herbert Wintersohl (UBI). In die gleiche Kerbe schlug Dritte Bürgermeisterin Elfriede Klein (Grüne). Sie wünschte sich Nachpflanzungen als Ersatz für gefällte Bäume am Bahndamm. Pöschl verwies allerdings darauf, dass das BRK keine Aufforstungspflicht zu erfüllen habe.



Man solle froh sein, dass sich der Katastrophenschutz in Buchloe niederlässt, betonte Franz Lang (Freie Wähler) und auch CSU-Stadtrat Benjamin Leinsle zeigte sich erfreut über diesen neuen „Meilenstein in Sachen Katastrophenschutz“. Wegen der aktuellen äußeren Umstände sei die Gruppe momentan nicht ausreichend einsatzbereit. Die neue Halle wird die Situation der Bereitschaft Buchloe erheblich verbessern, da dann die Fahrzeuge nebst Ausrüstung gebündelt an einem Ort untergebracht werden können, wohingegen sie momentan auf mehrere Orte der Stadt verstreut sind.