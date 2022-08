Buchloe hielt in den einzelnen Stadtteilen Bürgerversammlungen ab

Von: Klaus-Dieter Körber

Auch der B12-Ausbau stand bei der Bürgerversammlung im Fokus. Vor allem der Stadtteil Lindenberg mit seinem Sportplatz entlang der B12 waren Thema. © Lorenz

Buchloe – Seit Anfang des Monats Juli war Buchloes Stadtoberhaupt Robert Pöschl auf einer „Drei-Etappen-Tour“ im Rahmen von Bürgerversammlungen unterwegs.

Dabei ging es in erster Linie darum, den Bürgerinnen und Bürgern der einzelnen Stadtteile einen gewissen Einblick in die städtische Verwaltung zu vermitteln und in Gesprächen vor Ort zu erfahren, wo der „Schuh drückt“. In Buchloe im Restaurant „Alp-Villa“ ging es mit zwei Versammlungen – eine davon als sogenannte „Seniorenbürgerversammlung“ – los.

Es folgten anschließend der Stadtteil Lindenberg und zum Abschluss Honsolgen mit dem Ortsteil Hausen. Dabei gab es zahlreiche Wortmeldungen und Anregungen aus den Reihen der Anwesenden, die Pöschl entgegennahm, so gut es ging an Ort und Stelle gleich beantwortete beziehungsweise zur Weiterbehandlung mit „ins Rathaus mitnahm“.



Jeweils zu Beginn wies Buchloes Bürgermeister darauf hin, dass 2022 ein besonderes Jahr sei, schließlich entstand vor 50 Jahren am 1. Juli im Zuge einer bayernweiten Gebietsreform das Ostallgäu in seiner heutigen Form.

Auch Buchloe wurde damals berührt – die ehemals selbständigen Gemeinden Lindenberg und Honsolgen gehörten fortan zum Stadtgebiet, wobei Lindenberg sich bereits 2021 entschieden hatte, mit Buchloe zusammen zuwachsen.



Erfreuliche Zahlen einer stetigen Weiterentwicklung

In einem Jahresrückblick bekamen die Anwesenden jeweils eine Menge an Informationen über Finanzen, geplante sowie abgeschlossene und laufende Projekte. Buchloes Rathauschef lieferte dazu aktuelle Zahlen und gab dabei auch Einblicke in die Entwicklung und Infrastruktur der Stadt. Demnach liegt die derzeitige Gesamt-Einwohnerzahl bei 14.030. Aufgeteilt auf die einzelnen Stadtteile: Buchloe 11.443, Honsolgen mit Hausen 777 und Lindenberg mit 1.810.

Aus einer statistischen Auswertung gehe hervor, dass zwischen den Jahren 2015 bis 2022 die Einwohnerzahl um zehn Prozent zugenommen habe. Das Gesamtvolumen des Haushalts betrug zum 1. Januar 2022 56.739 Millionen Euro, der Schuldenstand liegt bei rund 9,5 Millionen Euro und damit rund 1,7 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr.

Mit der am 20. Mai eingeweihten Kita „Franziskus“ habe Buchloe laut Pöschl „eine schöne Anlage“ hinzubekommen. Erfreulich sei, dass die veranschlagten Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro mit 3,4 Millionen Euro sogar unterschritten werden konnten. Bis zum Jahre 2025 soll im Stadtteil Honsolgen eine neue dreigruppige Kita entstehen. Eine wichtige Maßnahme, da die derzeit zur Verfügung stehenden Krippen- und Kindergartenplätze, wie Belegungspläne zeigen, so gut wie ausgebucht seien, so Pöschl.



Buchloe habe sich laut des Bürgermeisters im Laufe der Jahre zu einer echten „Schulstadt“ entwickelt. Im laufenden Schuljahr besuchen insgesamt 2.117 Schüler die Buchloer Bildungseinrichtungen, die ständig, den Anforderungen entsprechend, mit modernsten Lehrmitteln und Technik ausgestattet werden.



Auch die Freiwillige Feuerwehr erfülle zusammen mit den Ortsfeuerwehren in Lindenberg, Honsolgen und Hausen bestens ausgerüstet mit großem Engagement ihren ehrenamtlichen Dienst. Neue Fahrzeuge habe man eingeplant, wie auch eine Ertüchtigung der Feuerwehrhäuser in Honsolgen und Hausen. Im Jahr 2021 mussten die Wehren zu insgesamt 128 Einsätzen ausrücken – in 2022 bisher 78 mal, resümiert der Bürgermeister.



Erfreulich sei laut Pöschl die Fertigstellung der erweiterten Kläranlage und dass es hinsichtlich der vorausgeplanten Summe in Höhe von fünf Millionen Euro keine weitere Kostensteigerung gegeben habe. Laut Bürgermeister soll voraussichtlich noch in diesem Jahr ein „Tag der offenen Tür“ mit entsprechenden Besichtigungsmöglichkeiten stattfinden.



Darüber hinaus konnte die Erweiterung und Sanierung des Eisstadions soweit abgeschlossen werden. Die veranschlagten 3,7 Millionen Euro Kosten konnten nahezu eingehalten werden. 1,1 Millionen Euro fließen dafür aus Bundesmitteln. Auch im Bereich der Klinik St. Josef wird gebaut – dabei handelt es sich um den Neubau einer Intensivstation und einer Krankenpflegehelferschule.

Insgesamt zwölf Millionen Euro fließen in diesen Standort. Des Weiteren ist in der Kaufbeurer Straße der Bau eines Mehrgenerationenhauses geplant, nachdem eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll erschien. Dieser sogenannte Ersatzneubau dürfte nach vorsichtiger Kostenschätzung rund fünf Millionen Euro kosten, wobei in diesem Fall die Regierung von Schwaben das Bauvorhaben mit 1,8 Millionen Euro fördert.



Was sonst noch geschah und geplant ist

Ein Ereignis für Buchloe war zweifellos am 13. September 2021 der Besuch vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der an diesem Tag bei einer Fahrt mit einem durch Wasserstoff betriebenen Zug, am Buchloer Bahnhof einen Zwischenstopp, zu einem Gespräch mit Vertretern der Stadt nutzte.

Wie Pöschl weiter berichtete, habe die Verwaltung einen weiteren Schritt in Richtung E-Mobilität unternommen. Derzeit stehen vier E-Bikes und zwei E-Autos den Beschäftigten der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft für Dienstfahrten zur Verfügung.

Natur- und Umweltschutz sei für Buchloe schon immer ein sehr wichtiges Thema. Hier konnte Bürgermeister Pöschl auf die erfolgreichen Renaturierungsmaßnahmen an der Gennach verweisen.

Auch die Pflege des beliebten Stadtwaldes liege dem Gremium des Stadtrates am Herzen. Förster Stephan Fessler beschäftigt sich deshalb intensiv mit dem Umbau des dortigen Fichtenbestandes in einen weniger anfälligen Klimawald, so der Bürgermeister.



Für erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen am Schorenbach im Bereich Honsolgen und Hausen wurde im Frühjahr 2022 für entsprechende Projektplanungen das Ingenieurbüro Mooser in Kaufbeuren beauftragt.



Als wichtige Aufgaben für die Zukunft nannte Bürgermeister Pöschl abschließend: Die Sanierung und Erweiterung des Buchloer Freibades, den Aufbau einer Ganztagsbetreuung für die Grundschulen ab dem Jahre 2026, eine Nutzung des ehemaligen Gewerbearials der Firma Fristo – das die Stadt Buchloe erworben hat, für junge Leute soll in der Nähe vom Hallenbad ein Soccer-Court errichtet werden, geplant ist auch die Schaffung eines Generationenplatzes und im Rathaus soll ein Bürgerservice eingeführt werden. Aber auch die Planungen für eine Kurzzeitpflegeeinrichtung in Buchloe ist ein weiteres wichtiges Anliegen.



Die Bürger haben das Wort

Mit dem Satz „Buchloe wächst an seinen Aufgaben“, schloss Pöschl seine Ausführungen und erteilte anschließend den anwesenden Bürgern das Wort. Bei allen vier Veranstaltungen gab es zahlreiche Wortmeldungen und eine ganze Reihe Wünsche und Anregungen die nun in den nächsten Wochen im Stadtrat beraten werden.

In Buchloe stand vor allem der vierspurige B12-Ausbau im Mittelpunkt, des Weiteren wurden Wünsche hinsichtlich der Grünflächenpflege vorgetragen. Auch im Stadtteil Lindenberg, der unmittelbar vom geplanten Bundesstraßenausbau betroffen ist, kamen Anfragen bezüglich des Lärmschutzes.

Der geplante Schutzwall bringe, wie immer wieder vorgetragen wurde, enorme Gefahren, vor allem bei Starkregen. So schließe der Schutzwall unmittelbar im Bereich der Waldstraße an die dortige Straßenbrücke. An dieser Barriere, so wurde argumentiert, könne sich das Regenwasser stauen und Sturzfluten auslösen. Diese Umstände müssten neu abgewogen werden (wir berichteten).



In Honsolgen sorgt das Vereinsheim für Unstimmigkeiten. Ein Mieter im Haus fühlt sich dabei durch Lärmbelästigungen in seiner Nachtruhe gestört. Pöschl wies darauf hin, dass in einem Vereinsheim andere Regeln herrschen als in einem reinen Wohngebäude und so könne nicht gewährleistet werden, dass pünktlich um 22 Uhr Nachtruhe eintritt. Man werde sich aber Gedanken darüber machen, um eine entsprechende vertretbare Regelung zu finden.