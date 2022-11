Im Ortsteil Honsolgen soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen

Von: Stefan Raab

Teilen

Bauplaner Josef Dörfler (v. li.) diskutiert im Beisein von Stadtbaumeister Stephan Müßig mit Bürgermeister Robert Pöschl bei der Ortsbegehung in der St.-Moritz-Straße 2 in Honsolgen über die Errichtung eines Gehweges. © Raab

Buchloe-Honsolgen – In Buchloe wird zurzeit viel gebaut – Balkone, Garagen, Häuser. Jetzt steht im Ortsteil Honsolgen eine große bauliche Veränderung an. An der Kreuzung Meinrad-Spieß-Straße und St.-Moritz-Straße soll ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten und mehreren Carports entstehen.

Dafür muss das alte Bauernhaus in der St.-Moritz-Straße 2, das die Schreinerei Haug beheimatet, größtenteils abgebrochen werden. Was nach den Worten von Josef Dörfler, verantwortlicher Planer für den Neubau, kein Problem darstellt: Der Eigentümer wolle in Rente gehen und bereits im Vorfeld der Planungen seien die Nachbarn in das neue, große Wohnprojekt miteinbezogen worden. „Die Nachbarn sind von Anfang in die Planungen involviert gewesen, sie sind zufrieden“, versicherte der Bauplaner.



Allerdings ist nicht alles unter Dach und Fach. Zwar soll das neue Wohngebäude laut Stadtverwaltung Buchloe eine Grundfläche von immerhin rund 17 x 11 Metern und eine Firsthöhe von fast elf Metern Höhe aufweisen – wobei der gegenüberliegende landwirtschaftliche Hof und dessen Dachhöhe als Anhaltspunkt dient – aber mit dem vorgesehenen Satteldach kommen auf der Westseite vier Gauben sowie auf der Ostseite zwei weitere hinzu. Das könne wegen der Breite wie ein Vollgeschoss wirken und somit gelte das Gebäude als dreigeschossig, gab Bürgermeister Robert Pöschl bei einem Besichtigungstermin zusammen mit dem Bauausschuss der Stadt Buchloe vor Ort zu bedenken. Anders gesagt: Der Neubau könnte nach der Fertigstellung derart dominant und modern wirken, dass er das Ortsbild an der Meinrad-Spieß-Straße entscheidend verändert beziehungsweise beeinträchtigt.



Dörfler, der mit seinem Amberger Planungsbüro bereits viele neue Mehrfamilienhäuser realisiert hat, tritt diesen Befürchtungen klar entgegen. Im Gespräch mit dem Kreisbote betonte der erfahrene Planer, dass er versucht habe, „das neue Wohnprojekt ins Ortsbild einzupassen“. So sei es wichtig gewesen, den ländlichen Baustil beim neuen Wohngebäude zu berücksichtigen. Holzverschalungen, entweder aus Fichte oder aus Lärchenholz, sowie Fensterläden sollen sich in das ländliche Ortsbild in Honsolgen einfügen. Trotzdem, so bekräftigte das Stadtoberhaupt in der Bauausschusssitzung kürzlich seine Auffassung, müsse das Landratsamt Ostallgäu prüfen, ob die Gauben nicht zu breit angelegt seien.

Nicht zufrieden zeigte sich Pöschl mit der bisher vom Planungsbüro vorgelegten Ausgestaltung des Gehwegs. „Wir müssen auf eine möglichst sichere Gehwegsituation für Mieter und Öffentlichkeit achten, gerade an einer Kreuzung wie dieser“, betonte der Erste Bürgermeister. Und schlug vor, mit dem Planer über die Errichtung eines Gehweges zu sprechen. Was angesichts der Tatsache, dass der Neubau letztlich neun Stellplätze statt der bisher acht eingeplanten ausweisen solle, und der Autoverkehr an dieser Straßenkreuzung damit erheblich zunehmen würde, deren Bedeutung nur unterstreicht. Diesen Ausführungen konnten sich die Ausschussmitglieder anschließen, mit 10:1 Stimmen befürworteten sie das Bauvorhaben. Jetzt steht vor allem noch die Prüfung durch das Landrats­amt Ostallgäu aus.