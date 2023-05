Jugendlicher stößt Kind die Fahrradrampe hinunter

Die Polizei Buchloe fahndet nach einem Jugendlichen, der mutwillig ein Kind verletzt haben soll. © PantherMedia

Buchloe – Seit gestern fahndet die Polizei Buchloe nach einem Jugendlichen, der ein neunjähriges Kind mutwillig und hinterrücks eine Fahrradrampe hinuntergestoßen haben soll.

Der Neunjährige wollte am Mittwoch um 12.30 Uhr an der Fahrradrampe der Unterführung am Buchloer Bahnhof seinen Tretroller nach unten schieben. Ein bislang unbekannter Jugendlicher, der zur selben Zeit sein Fahrrad nach unten schieben wollte, ließ laut Polizeibericht dem Kind zunächst den Vortritt. Dann plötzlich verspürte der Neunjährige einen Stoß von hinten, der so hart war, dass er stürzte. Dabei erlitt das Kind leichte Verletzungen am Kopf. Der Jugendliche aber entfernte sich ohne sich um das Kind verletzte zu kümmern.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt, Brillenträger, 160 Zentimeter groß, schlank, mit Glatze. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Turnschuhe mit weißen Zeichen und einen grauen Rucksack mit orangen Bändern sowie ein mehrfarbiges Fahrrad . Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Buchloe unter Telefon 08241/9690-0.