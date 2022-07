E-Ladesäule ohne Infoscreen

Von: Martina Staudinger

Auf dem Gelände des Lebensmittelmarktes an der Neuen Mitte soll eine E-Ladesäule errichtet werden, die allerdings keinen Info-Bildschirm haben darf. © Martina Staudinger

Buchloe – Einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes an der Neuen Mitte hat der Bauausschuss zugestimmt – jedoch ohne einen Infoscreen als Werbefläche

Die Ladesäule soll auf dem Kiesstreifen zwischen zwei Parkplätzen errichtet und 2,40 Meter hoch sein. Ihre Grundfläche beträgt 1,30 auf 1,50 Meter. Der angedachte Infobildschirm sollte aktuelle und lokale Nachrichten abspielen sowie Wetterberichte und weitere Servicethemen aus der Region zeigen. Darüber hinaus bestehe für regionale Unternehmen die Möglichkeit sich zu präsentieren. Laut dem Bauherrn solle neben dem Servicegedanken die Aufenthaltsqualität erhöht werden.



Doch daraus wird nach der 6:5-Abstimmung des Bauausschusses nichts, da sowohl textliche Festsetzungen im Bebauungsplan als auch Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit dagegen sprechen. Die Stadtverwaltung befürchtet, dass der sich immer verändernde Infoscreen die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnte, da die Ladesäule direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche geplant und einsehbar ist. In diesem Zusammenhang soll der Antragsteller die Lage der E-Ladesäule neu überdenken und diese weiter in den Parkraum nordöstlich verlagern, damit die „Leichtigkeit des Verkehrs an der Zufahrt nicht beeinträchtigt wird“, heißt es in der Beschlussvorlage.