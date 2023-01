Buchloe: Trauer um Visionär und Familienmensch Hubert Stammel

Hubert Stammel, langjähriger Geschäftsführer des gleichnamigen Textilhauses, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. © Stammel

Buchloe – Die Region verabschiedet sich von einem großen Unternehmer: Hubert Stammel, langjähriger Geschäftsführer des gleichnamigen Textilhauses, ist am Donnerstag letzter Woche im Alter von 83 Jahren verstorben. Er galt als Familienmensch, der persönliche Befindlichkeiten zum Wohl anderer hinten anstellte.

1939 als zweiter Sohn von Karolina und Bonaventura Stammel in Landsberg geboren, ging Stammel in Buchloe zur Grundschule, wo er sich das Klassenzimmer mit sage und schreibe 60 Mitschülern teilte. Zu Zeiten des „Wirtschaftswunders“ florierte auch der elterliche Betrieb, weshalb Hubert Stammel unmittelbar nach dem Schulabschluss die Unternehmerlaufbahn einschlagen sollte: Als Textilbetriebswirt kehrte er (u.a. nach Stationen bei Hirmer in München und an der Textilfachschule in Nagold) in die Heimat zurück und fing 1960 als Juniorchef an. Sein Credo fortan: „Ein Unternehmer muss etwas unternehmen, ansonsten wäre die Berufsbezeichnung Unterlasser.“



Stammel unterstützte die stetige Expansion des elterlichen Unternehmens, später gemeinsam mit seinem Bruder Georg. Wichtige Meilensteine: die Eröffnung der Filialen in Türkheim (1963), Mindelheim (1964), Landsberg (1969), Fürstenfeldbruck (1971) und Meran (1973). 20 Jahre später erfolgte die Übernahme des Modehauses Schöffel in Schwab­münchen. Im Jahr 2017 übergab er nach 57 Jahren seines Wirkens die Unternehmensleitung an Sohn Niko. Gleichzeitig wurde die Unternehmensstruktur auf eine zukunftsfähige Basis mit den Gesellschaftern Karolin, Martin, Christian und Niko Stammel gelegt. Neben dem Stammhaus in Buchloe gehören dem Unternehmen das Modehaus in Mindelheim und das Mode- und Sportgeschäft in Schwabmünchen an.



„Wir sind dankbar für all das, was unser Vater uns mitgegeben hat. Seine Visionen und Ideen als Unternehmer, seine Wertschätzung und Verbindlichkeit den Mitarbeitern und Menschen gegenüber“, erklärt Niko Stammel gegenüber dem Kreisboten und betont, dass manche Mitarbeiter schon mehr als 50 Jahre im Unternehmen seien. „Jeder hat sich gut aufgehoben gefühlt. Ihm war es wichtig, dass es den Anderen gut geht – im Geschäftlichen und im Privaten. An sich selbst hat er oft zuletzt gedacht“, so Stammel weiter.



Das galt auch für den Familienmensch Hubert Stammel, der gerne segelte oder Fahrrad fuhr – noch bis ins hohe Alter am Ammersee, am Bodensee und in seiner Allgäuer Heimat, gemeinsam mit seiner geliebten Ehefrau Harriet, seinen vier Kindern und sieben Enkeln.

mt