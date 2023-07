Lange Sommernacht in Buchloe: Händler trotz Regen zufrieden

Von: Michael Dürr

Teilen

Dann öffneten sich des Himmels Schleusen: Von da ab hielten es unter freiem Himmel nur noch die entsprechend Ausgerüsteten aus. © Foto: Dürr

Buchloe – „Klar brauchen wir das Wasser dringend, aber muss es ausgerechnet heute Abend so schütten?“ Uschi (39), die aus Landsberg nach Buchloe gekommen war, sprach den allermeisten Besuchern der Langen Sommernacht aus der Seele. Der Regen, der etwa um 19.45 Uhr einsetzte, hatte indes auch ein Gutes: Viele drängten in die Ladengeschäfte und sorgten so für gute Umsätze im Einzelhandel.

Lange hatte es am späten Nachmittag und frühen Abend so ausgesehen, als bliebe die Buchloer Innenstadt von den dunklen Wolken am Himmel verschont. Die Kamel-Oase aus Langerringen führte bereits Kinder auf ihren Kamelen durch die Bahnhofstraße, der Spielmannszug spielte auf und am Stand der CSU drehte sich das Glücksrad. Besonders viele Kinder standen bei den Freunden der Musikschule Schlange: Dort konnten sie sich ein (abwaschbares) Airbrush-Tattoo machen lassen oder auch Haarsträhnchen kaufen.

Andere saßen auf den Bänken und wollten erstmal die Atmosphäre auf der Flaniermeile Buchloes genießen. Sabine, Thomas und Tochter Mirja (13) aus Buchloe etwa machten es so. „Wir kommen jedes Jahr her“, so Sabine, „später wollen wir Leute treffen und gut essen und trinken.“ Gleiches planten auch Kerstin, Marko und Sohn Tim (10), die seit 19 Jahren in der Stadt wohnen und bei der Langen Sommernacht den Einzelhandel, aber auch die örtlichen Vereine unterstützen wollten.



Auf den zahlreichen Plätzen der Außengastronomie ließ man sich derweil ein leckeres heißes oder kaltes Getränk servieren, während auch die Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten – mit Fleisch oder vegan – gut frequentiert waren, ebenso die Stände mit süßen Leckereien.



Etwas abseits fühlten sich die Kunsthandwerker in der Hindenburgstraße. Einige Aussteller hatten wohl abgesagt, deshalb ging dieser Markt erst weiter hinten los und blieb deshalb von vielen unbemerkt. So berichtete etwa Ramona Schlewek-Heinz von „ConfettiAndBrass“ von einem eher durchwachsenen Geschäft.



Flucht unter die Dächer

Die Bahnhofstraße begann sich gerade mehr zu füllen, da setzte der Regen ein. Schnell war’s dann mit den Tattoos vorbei (einer der Betreiber: „Ich kann doch die Kinder nicht im Regen stehen lassen“), auch der Spielmannszug und das christsoziale Glücksrad waren verschwunden. Glücklich der, der auf einem überdachten Stuhl der Gastronomen saß – oder jene Rentnergang, die ihren Humor nicht verlor und auf ihren Holzbänken einfach die Schirme aufspannte. Prosit!



Etliche Besucher stürmten jetzt aber in die Läden, die bis 22 Uhr geöffnet waren. Damit sorgten sie für zufriedene Gesichter bei den Händlern, die sich über gute Umsätze freuten. Schade nur, dass die geplante Akrobatik-Vorführung des VfL Buchloe ausfallen musste, ebenso wie das Ständchen der Big Band zum Abschluss der Langen Sommernacht. Das und noch viel mehr wird aber bei der nächsten Langen Sommernacht in Buchloe nachgeholt - garantiert!