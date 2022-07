Wie wächst Mais ohne chemische Keule?

Von: Klaus-Dieter Körber

Michael Kistler (links) und Daniel Dörfler vom AELF demonstrieren das Wachstum der Maispflanzen bei Anwendung unterschiedlicher Maßnahmen. © Körber

Buchloe – Wie reagiert der Mais, wenn chemischer Dünger rationiert, Flächen gar nicht behandelt oder im Rahmen von Ökolandbau betrieben werden? Einen Eindruck davon erhielten jüngst zahlreiche Landwirte bei einer Präsentation von Anbau­flächen im Raum Buchloe. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Abteilungsleiter beim AELF, Benedikt Kuhn, präsentierte auf mehreren Schauflächen, was künftig auf die Landwirte infolge einer gesetzlich beschlossenen Halbierung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel zukommt. Im Zuge des seinerzeitigen Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ hatte der Bayerische Landtag im Sommer 2019 als anzustrebendes Umsetzungs-Ziel das Jahr 2028 festgelegt (wir berichteten mehrfach).

Die beiden Fachberater vom AELF Daniel Dörfler und Michael Kistler gingen dabei ausführlich auf dieses Thema ein – schließlich spielt der Maisanbau im Allgäu eine nicht unwesentliche Rolle. Allein schon durch die verstärkte Biogasproduktion habe der Mais deutlich an Bedeutung gewonnen. „Mais reagiert speziell während der Jugendentwicklung auf Unkrautkonkurrenz sehr empfindlich. Ohne eine ausreichende Unkraut­regulierung kann sich die Kultur nicht etablieren“, erklärten die beiden Pflanzenfachberater des AELF übereinstimmend. Im Rahmen der neuen Ausgestaltung einer gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 werde der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ein wesentliches Element sein.



Im Bereich der Schießstattstraße hatten die Brüder Johann und Robert Horn sowie Landwirt Helmut Miederer im Rahmen dieser Veranstaltung Teilflächen ihrer Maiskulturen zu Schauzwecken zur Verfügung gestellt. Bei diesen Pflanzenschutzreduktionsversuchen wurden verschiedene Anbaumethoden in unterteilten Streifen gezeigt. Dabei konnten die Unterschiede bei praxisüblichen Herbizidmaßnahmen, einer rein mechanischen Unkrautbekämpfung, bei einer 70 prozentigen Aufwandmenge an Pflanzenschutzmitteln und bei völligen Verzicht auf Pflanzenschutz begutachtet werden.



Dabei wurden die Flächen vor der Saat mit 25 Kubikmeter Rindergülle und 22 Kubikmeter Gärrest im Bestand gedüngt. Außerdem wurden die rein mechanisch behandelten Abschnitte zweimal gestriegelt und zweimal gehackt. Dazu gab es eine Unterfußdüngung mit 1,75 Dezitonnen pro Hektar.



Es zeigte sich deutlich, dass der Mais ohne Pflanzenschutz im Vergleich zu den chemisch behandelten Flächen niedriger im Wuchs war. Unkräuter kamen verstärkt durch, was beim Überleben von Mais zu Problemen führen kann. Bei den rein mechanisch behandelten Versuchsflächen war zu erkennen, dass diese verhältnismäßig besser als die unbehandelten dastanden.



Der Ökolandbau erfordert einen höheren Aufwand, darüber waren sich alle Beteiligten im Klaren, wie auch die Reduzierung an Pflanzenschutzmitteln als Kompromiss zu bezeichnen ist. Wie Michael Kistler abschließend erklärte, habe der Gesetzgeber nun Regeln aufgestellt, die aber in der von so vielen Faktoren bestimmten Landwirtschaft nicht so einfach zu erfüllen sind. Trotzdem sollte mit möglichst geringen Aufwandsmengen an Pflanzenschutzmitteln künftig gearbeitet werden, um auf freiwilliger Basis weitere einschneidende Maßnahmen zu verhindern.



Problem Saatkrähen

Anschließend besuchten die Teilnehmer weitere Maisfelder in Richtung Dillishausen-Lamerdingen, wo Krähen-Schwärme schon seit längerer Zeit erhebliche Schäden in den Feldern anrichten. Besonders der Mais scheint den Vögeln zu schmecken. Dabei stürzen sich die Krähen sowohl auf das Saatgut als auch auf die Keimlinge. Die Schäden sind enorm. Bis zu 50 Prozent beträgt teilweise der Ausfall. Dabei seien die listigen schwarzen Gesellen unberechenbar, so die Experten.



Bestes Beispiel zwei Maisfelder im Norden Buchloes. Während das Feld von Anton Weber unangetastet und gut entwickelt erscheint, ist das gegenüber der Straße liegende Feld von Florian Weber durch die Krähen stark dezimiert. Hier wurde zwar circa drei Wochen später ausgesät, dennoch sei es für Weber unerklärlich, warum ausgerechnet dieses Feld von den Vögeln ausgesucht wurde.



Auch ein weiteres Maisfeld bei Landwirt Trautwein in Dillishausen wurde als willkommene „Futterquelle“ von den Krähen auserwählt, während andere landwirtschaftliche Betriebe der Umgebung „mit einem blauen Auge“ davon gekommen sind.



Die Suche nach Gründen und Gegenmaßnahmen gestalte sich, so die beiden AELF-Fachleute äußerst schwierig. Ein tieferes Säen beziehungsweise veränderte Saatzeitpunkte brachten keinen Erfolg. Wie einfallsreich und intelligent die Rabenvögel dabei vorgehen und für jede Maßnahme postwendend eine Antwort finden, ist nahezu unglaublich. Selbst Versuche mit gebeiztem Saatgut brachte nicht den erhofften Erfolg. Die schlauen Tiere hatten einfach die Schale geschickt aufgebrochen, den Keimling gefressen und die leere Hülle liegen gelassen. Und so wird notgedrungen weiter experimentiert, was die Schäden der Maisbauern künftig verringern könnte.