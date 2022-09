Buchloer Hauptausschuss empfiehlt seniorengerechtes Quartiersmanagement

Von: Martina Staudinger

Schon im August war die Außenfassade des alten Gebäudes an der Kaufbeurener Straße 4 entfernt worden. Mittlerweile steht kein Stein mehr auf dem anderen. © Staudinger

Buchloe – Bereits vor einem Jahr hat der Hauptausschuss den Bedarf eines seniorengerechten Quartiersmanagements in Buchloe erkannt und die Erarbeitung eines Konzepts in die Wege geleitet. Seitdem haben ein Expertenworkshop und eine Bürgerwerkstatt stattgefunden. Wie das Konzept nun aussehen kann, stellte Irmgard Haberberger, Seniorenbeauftragte des Landkreises Ostallgäu, dem Hauptausschuss vergangene Woche vor.

Als ehemalige Krankenschwester und Pflegedienstleiterin kann Haberberger auf ihre langjährige Praxiserfahrung mit älteren Menschen zurückgreifen. „Wir haben die Pflicht, Senioren mehr in die Gesellschaft einzubeziehen“, sagte sie. Statt zu erwarten, dass sie in Seniorenheime umziehen, sei vielmehr ein selbstbestimmtes Leben im Alter anzustreben. Der Stadtrat stehe nun vor der großen Herausforderung, zu erarbeiten, wie alte Menschen zukünftig begleitet werden können. Hier setze die Arbeit des Quartiersmanagements an, durch dessen Hilfe nicht zuletzt den pflegenden Angehörigen etwas Gutes getan werden könne.

Das Konzept basiert auf drei Handlungsfeldern: Wohnen und Wohnumfeld, ortsnahe Unterstützung und Pflege sowie Beratung und soziale Netzwerke. Möglichkeiten des barrierefreien Umbaus vom eigenen Zuhause müssten bekannter gemacht und auch der öffentliche Raum unter die Lupe genommen werden. Fehlen beispielsweise Rampen für Rollstühle und Rollatoren oder sogenannte „nette Toiletten“, die zur kostenlosen öffentlichen Nutzung bereitgestellt werden, würden sich viele ältere Menschen nicht mehr nach draußen trauen. Seniorengerechte Wohnangebote wie ambulante Wohngemeinschaften seien eine weitere Ergänzung, um die Stadt für ältere Personen attraktiver zu machen. Wichtig sei darüber hinaus, einen ehrenamtlichen Fahrdienst zu etablieren – gerade in den Ortsteilen.



Zum Handlungsfeld „Ortsnahe Unterstützung und Pflege“ zählt die qualifizierte häusliche Betreuung und Versorgung mit örtlichen Akteuren aus den Bereichen ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege, worin Buchloe schon gut aufgestellt sei. Pflegende Angehörige könnten etwa durch die Gewinnung von Ehrenamtlichen entlastet werden. Auch die einzelnen Nachbarschaftshilfen, zwischen denen der Austausch gestärkt werden solle, seien eine gute Ergänzung.



„Ältere Menschen wollen mitten im Leben dabei sein und normal behandelt werden“, sagte die Seniorenbeauftragte zum dritten Handlungsfeld. Senioren sollten befähigt werden, Angebote selbst zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Das Quartiersmanagement übernehme dabei eine koordinierende und unterstützende Rolle. „Vernetzung ist das Zauberwort“, unterstrich Haberberger. Daneben seien Steuerung und Lenkung Aufgaben des Quartiersmanagements. Unter seinem Dach würden künftig die Seniorenangebote in Buchloe gebündelt werden. Außerdem sollte die Zusammenarbeit mit Ärzten, Kirchen und der Seniorenbeauftragten Christine Hantschel forciert werden.



Sein neues Zuhause soll das Quartiersmanagement im neuen Mehrgenerationenhaus bekommen. Das alte Bahn-Dienstgebäude, das seit über 100 Jahren an der ­Kaufbeurener Straße 4 stand, ist vergangene Woche abgerissen worden, sodass der Neubau schon bald beginnen kann. Bis dahin kommt die Anlauf- und Beratungsstelle im Rathaus unter. Die zukünftigen Örtlichkeiten sollen als Begegnungsraum verstanden werden. Gerade der generationenübergreifende Austausch zwischen Kindern und Senioren sei zu fördern.



„Nachhaltigkeit ist wichtig“

Um eine altersgerechte Quartiersentwicklung in Buchloe zu schaffen, ist vorgesehen, eine Quartiersmanagerin oder einen Quartiersmanager in Vollzeit bei der Stadt Buchloe anzustellen. Die Stelle kann mit 80.000 Euro gefördert werden und ist auf vier Jahre angesetzt. „Nach den vier Jahren sollten Sie die Stelle nicht einfach kündigen, sondern weiterlaufen lassen“, betonte Haberberger. „Die Senioren brauchen uns, und Nachhaltigkeit ist hier wichtig.“ An dieser Stelle hakte Bernd Gramlich (SPD) ein: „Sie machen uns mit Ihrem Vortrag Laune und Freude auf das Quartiersmanagement, allerdings möchte ich an dem Punkt bremsen, wenn Sie uns bei der Nachhaltigkeit festnageln“. Er plädierte dafür, die Stelle zunächst befristet auszuschreiben und sie zu entfristen, wenn sich der oder die Angestellte gut auf dem Posten entwickle.

Die Seniorenbeauftragte stellte diese Anmerkung jedoch richtig: „Nachhaltigkeit bedeutet in dem Fall nicht, dass Sie die Stelle nicht befristen sollen. Der Job soll nach dieser Zeit nur nicht auslaufen.“ Dass eine Befristung Sinn ergebe, fand auch Thomas Reiter (FDP). In der Gesellschaft gebe es eine Veränderung, und Selbstbestimmtheit werde ein immer wichtigerer Aspekt. „Buchloe hat viel Potenzial, Brücken zu schlagen“, so Reiter. „Das seniorengerechte Quartiersmanagement kann eine Bereicherung sein, allerdings müssen auch Angebote wie barrierefreie Wohnungen vorhanden sein. Die Hoffnung zu haben, dass das Quartiersmanagement das schafft, ist zu hoch gegriffen“, bemerkte Dritte Bürgermeisterin Elfriede Klein (Grüne). Michaela Schilling (UBI) verwies auf den demographischen Wandel und das Problem der vielen Single-Senioren und plädierte daher für eine unbefristete Stelle.



Voraussetzung für die Schaffung der Stelle ist laut Stadtverwaltung, dass der Förderantrag gemäß der Förderrichtlinie „Selbstbestimmt Leben im Alter“ (SeLA) des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales bis zum 30. September dort eingegangen sein muss. Dazu war nach der einstimmigen Empfehlung des Hauptausschusses noch die Zustimmung des Stadtrats am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) nötig. Wenn alles reibungslos klappt, könnte der Posten schon im ersten Quartal des nächsten Jahres besetzt werden.