Hauptausschuss will Wunsch des Jugendbeirats verwirklichen

Von: Martina Staudinger

Der Soccer Court in Kaufering dient als Vorbild für den Fußballkäfig, der an der Buchloer Mittelschule entstehen soll. © Staudinger

Buchloe – Der Wunsch nach einem sogenannten Soccer Court in Buchloe besteht schon lange, nun soll er Wirklichkeit werden. Der Hauptausschuss hat den Bau eines solchen Mini-Fußballfeldes, das mit Bande und Netz vollständig eingegrenzt ist, in seiner jüngsten Sitzung vergangene Woche mit zehn Ja- und einer Gegenstimme beschlossen. Dies dürfte besonders den Jugendbeirat freuen, der die Sache ins Rollen brachte. Als Standort wurde der nördliche Bereich des Sportplatzes an der Mittelschule gewählt.

Im Vorfeld seien mehrere Standorte in Erwägung gezogen worden, erklärte Bürgermeister Robert Pöschl (CSU). Die Sportanlage des FC Buchloe fiel durch, weil sie nicht immer frei zugänglich wäre. Die Fläche südlich des Eisstadions kam nicht in Frage, da der Parkplatz im Winter benötigt wird. Und wegen Saatkrähen und deren Exkremente, die schlecht für den Untergrund seien, sowie der Abgelegenheit wurde der Sportplatz in der Löwengrube als potenzielle ­Lokation ausgeschlossen.



Auch wenn er auf dem Schulgelände errichtet wird und die Schule Vorrang habe, soll der Soccer Court allen zur Verfügung stehen. Ab einer gewissen, noch festzulegenden Uhrzeit sei der Platz frei öffentlich zugänglich. Pöschl zufolge rege der Court mit 24 Metern Länge und 16 Metern Breite zur Bewegung an, gerade dann, wenn die Mannschaften kleiner seien, als sie für ein großes Fußballfeld benötigt würden.



Die Fläche wird vom Mittelschulverband Buchloe kostenfrei unter den Voraussetzungen bereitgestellt, dass die Stadt die Anschaffung und den Unterhalt sowie einen möglichen Rückbau übernehmen muss. Mit Kosten in der Größenordnung von 60.000 Euro sei laut dem Bürgermeister zu rechnen – so viel habe zumindest die Anlage in Kaufering ausgemacht, die als Vorbild diene. Auswirkungen auf die Summe habe beispielsweise auch die Wahl des Bodenbelags, der etwa aus einer Gummimischung bestehen könnte. Schon für das vergangene Jahr war dieses Budget im Haushalt der Stadt Buchloe veranschlagt und kann in dieses Jahr übertragen werden.



Die meisten Mitglieder des Hauptausschusses sprachen sich für die Errichtung des Soccer Courts aus. „Die Jugend brennt schon drauf“, wusste Franz Nusser (CSU) zu berichten. Bernd Gramlich (SPD) war wichtig festzuhalten, dass der Platz nachmittags früh genug freigegeben wird. Grünen-Stadträtin Elfriede Klein jedoch hatte Bedenken hinsichtlich der Standortwahl. „Der Platz wird versiegelt“, bemängelte sie. Außerdem sei solch ein Court eine große Lärmquelle, wenn der Ball auf die Bande trifft. Besser fände sie einen Standort an der A96 im Bereich Süd VI. Dass dieser jedoch mitten in einem Wohngebiet sei, rief Pöschl in Erinnerung. An der Mittelschule hingegen herrsche durch das Sportangebot schon immer ein gewisser Geräuschpegel, das sei dort also „kein neuer Effekt“. Michaela Schilling (UBI) schlug vor, eine Zeit festzulegen, ab der der Court am Abend geschlossen wird.