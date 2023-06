Buchloer Realschüler stellen Kunstwerke in der Sparkasse aus

Teilen

Noch bis 27. Juni sind die Kunstwerke der Buchloer Realschüler in der Sparkasse zu sehen. © Tanja Heinle

Buchloe - Ulrike Linder, stellvertretende Leiterin der Kreis- und Stadtsparkasse Buchloe, freute sich mit Schulleiterin Lucia Wind, zahlreiche Besucher am Dienstagabend in der Sparkasse zur Vernissage begrüßen zu dürfen. Bereits zum zweiten Mal bietet die Sparkasse als Kooperationspartner der Realschule Buchloe den Schülern die Möglichkeit, ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Unter der Anleitung der beiden Kunstlehrkräfte, Benedikt Riedl und Tanja Heinle, haben die jungen Künstler im Laufe des Schuljahres beeindruckende Werke in verschiedenen Techniken angefertigt. Die Gemeinsamkeit: In allen Kunstwerken spielt das Thema Berg eine zentrale Rolle.

Die 9. Klassen beschäftigten sich mit dem Künstler Caspar David Friedrich und seinem Werk „Wanderer über dem Nebelmeer“ und kreierten ihre Schwarz-Weiß-Version mit feinen Faserstiften. Während diese Arbeiten ihren Reiz im direkten Nebeneinander von Hell und Dunkel entfalten, dominiert in den Malereien der Klasse 8a die unmittelbare Kraft der Farbe. Auf den Spuren der Expressionisten des Blauen Reiter erschufen die Schüler beeindruckende Arbeiten, in denen die Wirklichkeit durch den Einsatz von Kontrasten, Flächen und bewusst übertriebenen Farben vereinfacht wird.

Die liebevoll gestalteten Berg-Collagen der Schüler aus der Kunstklasse 9d, die nun ein Jahr vor ihrem Abschluss steht, entstanden in der Décalcomanie-Technik, inspiriert von der zeitgenössischen australischen Malerin Kate Shaw. Sie zeigen verschiedenfarbige, kunstvoll arrangierte Bergpanoramen mit ihren Spiegelbildern auf einem See. Die jungen Künstler der Wahlfachgruppe „Schulhausgestaltung“ freuen sich ebenfalls, ihre aufwendigen, mehrfarbigen Linolschnitte der Buchloer Öffentlichkeit zeigen zu dürfen.

Schließlich präsentieren auch die Abschlussschüler in der Ausstellung, was sie in vier Jahren im Kunstzweig der Realschule gelernt haben: Wunderschöne Landschaften und Bergpanoramen in bunten Farben auf Leinwand sind auf den Stellwänden im Innenraum sowie in den Schaufenstern der Sparkasse zu sehen und zeigen das hohe Niveau der jungen Künstler, von denen viele nach dem Realschulabschluss an der FOS-Gestaltung ihr Abitur erwerben werden. Und einige Besucher der Vernissage spielten bereits mit dem Gedanken, mit den jungen Nachwuchstalenten in Verhandlung zu treten, um das ein oder andere Kunstwerk käuflich zu erwerben.

Die Ausstellung im Innenraum ist zu den Öffnungszeiten der Geldautomaten der Sparkasse noch bis einschließlich Dienstag, 27. Juni, zu sehen.