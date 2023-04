Buchloer Stadträte bekommen mehr Geld

Aufwandsentschädigung für zusätzliche Termine

Von Stefan Raab schließen

Buchloe – Während die meisten Arbeitnehmer sich von den Anstrengungen des Tages erholen, sind sie abends noch für die Gemeinschaft aktiv: die Stadträte. Bis zu drei Mal in der Woche kommen sie im Buchloer Rathaus zusammen und entscheiden über neue Bauvorhaben, treffen neue Regelungen für den Verkehr oder beraten über die Klimaziele der Stadt. Als gewählte Vertreter der Stadt engagieren sie sich ehrenamtlich, allerdings steht ihnen eine Aufwandsentschädigung für Sitzungen, Besprechungen und Arbeitskreise zu. Über deren Höhe gab es im Buchloer Stadtrat zuletzt eine kontroverse Diskussion. Bündnis90/Die Grünen, CSU und SPD hatten beantragt, dass sämtliche Fraktionssitzungen abgerechnet werden sollten – ein Ansinnen, dem die anderen Stadträte zum Teil kritisch gegenüberstanden. Nach langer Debatte setzten sich die Antragsteller durch.

Wie viel Sitzungsgeld steht den Stadträten zu? Das ist eine zentrale Frage, die nach Paragraf 3 Nr. 12 Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes (EStG) zur Anerkennung steuerfreier Aufwandsentschädigungen in Bayern wie folgt geregelt ist: Bei über 20.000 bis 50.000 Einwohnern solle sie bei 199 Euro im Monat und 2.388 Euro im Jahr liegen. Tatsächlich regeln die Städte selbst die Höhe der verschiedenen Aufwandsentschädigungen, die im jeweiligen Stadthaushalt eingeplant werden müssen. In Buchloe erhalten die Stadträte pro teilgenommener Sitzung 50 Euro, was auf einen Beschluss in der Stadtratssitzung vom Mai 2020 zurückgeht. Der Antrag von Bündnis90/Die Grünen, CSU und SPD sah nun vor, dass auch Fraktionstreffen vor Ausschüssen honoriert werden sollen.



Bei der Eröffnung der Diskussion im Stadtrat vermochte Stadtrat Thomas Reiter (FDP) keinen Zusammenhang zwischen häufigeren Fraktionssitzungen und einem höheren Honorar erkennen – obgleich er die Dauer der Stadtratssitzungen als „zu lang“ einstufte. Johann Weber (FWV) pflichtete ihm bei, dass es zu viele Fraktionssitzungen in der Woche gebe. Dem konnte auch Benjamin Leinsle (CSU) zustimmen; es handle sich allerdings um „eine bewährte Regelung“. Die Arbeit im Stadtrat würde immer länger dauern, die Aufgaben zunehmen und es sei wichtig, sich vor Sitzungen in der Fraktion abzustimmen und zu entscheiden, begründete er seine Stellungnahme.



Zu wenig Vorab-Information?

Herbert Wintersohl (UBI) äußerte sich kritisch zum Antrag. Zwar sei zu erkennen, dass damit lange Diskussionen und Rückfragen im Stadtrat vermieden werden sollen, was die Sitzungsdauer verkürzen könnte, aber dazu benötigten die Stadträte ausreichende Informationen. Diese würden aber fehlen: „Ich habe keine Informationen zu den Ausschusssitzungen.“ Das beklagte auch Franz Lang (FWV): „Es gibt keine Unterlagen, auch nicht für den nicht-öffentlichen Teil.“



Bürgermeister Robert Pöschl verwies bei seiner Entgegnung darauf, dass die Informationen persönliche Angaben enthielten, die nur aufgrund von Ausnahmen ausgehändigt werden könnten. Rudolf Grieb (UBI) erwiderte mit dem Hinweis auf Paragraf 3 der Rechtsstellung von Stadträten. Diese seien ohnehin zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung verpflichtet. Wenn es beispielsweise um Beratungen von Bauanträgen ginge, wäre es wichtig zu wissen, um welche Grundstücke es sich handle. Daher sprach er die Bitte aus, künftig zu überlegen, inwieweit die Stadträte stärker als bisher in die Entscheidungsfindungen miteinbezogen werden können.



Die Abstimmung fiel mit 14:9 Stimmen für den Antrag aus.