Zug noch zu schaffen? Buchloer Stadträte fordern zwei große Uhren für den Bahnhof

Von: Marco Tobisch

Teilen

Wer am Buchloer Bahnhof vom Pendlerparkplatz zum Zug sprintet, blickt wohl öfters nochmal kurz aufs Handy, um sich zu vergewissern, dass der Zug noch zu schaffen ist. © Tobisch

Buchloe – „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“ Die berühmte Frage von „Paulchen Panther“ stellt sich am Buchloer Bahnhof kaum jemand, denn wer zum Zug sprintet, ist auf sein Smartphone oder eine Armbanduhr angewiesen. Zwei Buchloer Stadträte wollen das ändern, sie fordern zwei große Uhren.

„Eine öffentlich sichtbare, große Uhr am Bahnhofsvorplatz oder am Bahnhofsgebäude, die man vom Bahnhofsvorplatz aus sehen kann und eine öffentlich sichtbare, große Uhr am westlichen Unterführungsbereich“. Das fordern Wolfgang Dröse und Franz Lang in einem Schreiben an die Bahn für den beliebten Bahn-Knotenpunkt.



In der Begründung schreiben die Stadträte: „Wer sich von Osten aus der Stadt kommend über den Bahnhofsplatz bewegt, um seinen Zug zu erreichen, sucht vergeblich nach einer Uhr, die ihm anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt.“ Tatsächlich hängt an der Fassade des Bahnhofsgebäudes eine Uhr – die aber ist angesichts ihrer Größe (geschätzt ein Meter Durchmesser) unscheinbar und vom Bahnhofsvorplatz nicht zu sehen. Wer am Pendlerparkplatz im Westen parkt, findet erst am Gleis eine öffentliche Uhr vor.



Das zu ändern, hat die Stadtverwaltung offenbar versucht. Entsprechende Ersuchen seien von der Deutschen Bahn allerdings negativ beantwortet worden, hat Dröse auf Nachfrage erfahren.

Die Bahn teilt auf Kreisboten-Nachfrage mit: „Uns liegt kein Schreiben zu dem Thema vor. Gerne kann sich die Stadt dazu an das zuständige Bahnhofsmanagement Augsburg wenden.“ Eine Sprecherin verweist ferner darauf, dass am Bahnhof einige Uhren vorhanden seien – auf jedem Bahnsteig, am Hauptgebäude und in der Halle.