Buchloer Stadtrat genehmigt Hörmann-Erweiterung

Von: Stefan Raab

Eine über drei Hektar große Industrie- und Gewerbefläche entsteht zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und den Gabrielweihern. © Raab

Buchloe – Kurz vor der Sommerpause hatten die Buchloer Stadträte über die Ausweitung des Gewerbegebiets Buchloe-West IV und eine neue Regelung für Kfz- und Fahrrad-Abstellplätze zu entscheiden. Beiden Anträgen stimmten die Stadtoberen zu.

Um mehr als drei Hektar Fläche soll das Gewerbe- und Industriegebiet westlich des Firmensitzes der Firma Hörmann, einem Hersteller von Lagerhallen, Tierställen, Reit- und Photovoltaikanlagen, in Richtung Gabrielweiher anwachsen. Stadträtin Elfriede Klein (Grüne) erklärte zu dieser Entscheidung des Stadtrates auf seiner jüngsten Sitzung gegenüber dem Kreisboten salomonisch: „Ich bedauere, dass ein naturnahes Grundstück vor den Weihern bebaut wird, kann aber auch die Interessen der Firma Hörmann nachvollziehen, die ihren Firmensitz ausbauen möchte.“



Das Gebiet, das bisher als landwirtschaftliche Fläche beziehungsweise für den Kiesabbau ausgewiesen war und einen Zugang zu dem bei Anglern beliebten Weiher soll künftig gewerblich genutzt werden. Damit ein zusammenhängendes Gewerbegebiet entstehen könne, müsse der Feldweg nach Norden an den Kreisverkehr an der Rudolf-Diesel-Straße/Karwendelstraße verlegt werden, sagte Baumamtsleiterin Barbara Tugemann. Damit zeigte sich Rudolf Grieb (UBI) durchaus einverstanden. Allerdings monierte der Stadtrat, dass die vorgesehene Ausgleichsfläche von zwölf Metern an dieser Stelle aus räumlichen Gründen wohl nicht eingehalten werden könne. Er gehe von lediglich neun Metern aus, was die Untere Naturschutzbehörde nach Fertigstellung des Ersatzweges überprüfen müsse.



Fünf Stockwerke fast 20 Meter hoch

Die Gewerbefläche des Unternehmens Hörmann wird sich künftig nicht nur in der Breite, sondern auch in der Höhe ausdehnen: Zwei weitere Etagen für das Verwaltungsgebäude bewilligte der Stadtrat Buchloe, sodass fünf Stockwerke mit einer Gesamthöhe von 19 Metern gebaut werden könnten. Zusätzlich wurde der Installation einer Agri-Photovoltaikanlage, die landwirtschaftliche Flächen für die Nahrungsmittelprodution und die PV-Stromerzeugung nutzt, entlang der Rudolf-Diesel-Straße zugestimmt. Die schwarz-silbernen PV-Flächen sollen regelmäßig von Grünbereichen unterbrochen sein, stellte Tugemann klar. Und die Bauamtsexpertin ergänzte mit Blick auf eine mögliche Gefährung der Verkehrsteilnehmer: „Wenn negative Auswirkungen festzustellen sind, ist der Zaun wieder abzubauen.“



Größere Wohnung mehr Stellplätze

Um Flächennutzungen ging es auch beim einem weiteren Thema der Stadtratssitzung. Auf der Tagesordnung stand eine neue Stellplatzsatzung. Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) hob hervor, dass eine solche Satzung in dieser Differenzierung bisher nicht vorhanden war. Und er ergänzte: „Je kleiner die Wohnfläche, desto kleiner fällt auch die Anzahl der Abstellplätze aus.“ So ist laut neuer Stellplatzsatzung, die ab 1. August gilt, für eine Single-Wohnung bis 60 Quadratmeter in einem Mehrfamilienhaus ein Kfz-Stellplatz vorgesehen, ab 60 Quadratmetern Wohnfläche können zwei beansprucht werden. Für Gebäude mit betreutem Wohnen haben die Stadträte zusätzliche 20 Prozent genehmigt. Auch will die Stadt Buchloe das Car-Sharing fördern. Weise ein Bauträger einen solchen Stellplatz aus, werde die Anzahl der Kfz-Stellpätze um zwei verringert, heißt es in der städtischen Sitzungsvorlage.



Die flächenbezogenen Abstellplätze gelten auch für Fahrräder. Zwei davon werden jeweils für Wohnungen zugestanden, die im sozialen Wohnbau errichtet wurden. Für Mehrfamilienhäuser gilt, dass der Bauherr für jede Wohneinheit zwei Abstellplätze einplanen muss. Stadtrat Manfred Beck (SPD) freute sich darüber, dass zusätzliche Stellplätze für Fahrradfahrer vorgesehen sind. Das sieht Elfriede Klein genauso. Um der Versiegelung im städtischem Raum entgegenzutreten, so die Grünen-Stadträtin gegenüber dem Kreisboten, hätte der Fokus auf einem Mehr an Grünflächen und Fahrradabstellplätzen gelegen: „Das Auto gehört in die Tiefgarage!“

Auch für Gast-, Sport- und Verkaufsstätten sowie Bürogebäude gelten neue Bestimmungen, die auf www.buchloe.de ab sofort einsehbar sind.