Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl stellte beim Bürgerdialog seine Drei-Jahres-Bilanz vor

Von: Stefan Raab

Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl freut sich auf seine „zweite Halbzeit“. © Foto: Raab

Buchloe – Halbzeit! Bei der Bilanzierung seiner ersten drei Jahre als Rathauschef zog Robert Pöschl ein positives Fazit. Vor rund 50 Bürgern – darunter Kinder, Senioren, Franziskaner-Schwestern, alteingesessene Buchloer, frisch zugezogene Bürger und Stadträte – trug der Erste Bürgermeister im großen Sitzungssal des Rathauses die Ergebnisse seiner „ersten Halbzeit“ vor. Danach stellte er sich den Fragen der Bürger.

Mehr als drei Jahre ist es nun her, dass Robert Pöschl am 30. März 2020 zum Ersten Bürgermeister von Buchloe gewählt wurde. Und zwar per Briefwahl – der Corona-Pandemie wegen. Vier Wochen später trat der CSU-Mann dann am 1. Mai 2020 seine Amtszeit als Stadtoberhaupt an. Zeit, einmal Bilanz zu ziehen und mit den Bürgern zu sprechen, dachte sich der amtierende Stadtchef: „Das ist ein guter Anlass, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und einen Ausblick zu geben.“

Im Rückblick an die bisherigen Jahre als Bürgermeister von 2020 bis 2022 drängte sich auch Pöschl der Gedanke auf, dass das keine normale Amtszeit gewesen sei wie andere Amtsinhaber sie erlebt hätten. Die Corona-Pandemie habe das öffentliche Leben in Buchloe sehr stark eingeschränkt, wobei Pöschls Ziel immer darin bestanden hätte, so betonte er, so viel Normalität wie möglich zuzulassen. Mit Blick auf die öffentliche Daseinsvorsorge hätten er und sein Team „alles neu denken“ müssen und sich mit konkreten, schwerwiegenden Fragen für Buchloe auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel mit der Einhaltung der Corona-Abstandsregeln in der Kläranlage: „Wie können wir sicherstellen, dass der Betrieb wie bisher weiterläuft?“ Als wäre das nicht genug gewesen, habe der russische Angriffskrieg die Energieressourcen stark verknappt, weswegen für den Winter 2022 ein Blackout befürchtet worden war. Pöschls Aufgabe sei es daher gewesen, ein Vorsorgekonzept zu entwickeln, zum Beispiel mithilfe von Notstromaggregaten. Diese kamen aber glücklicherweise nicht zum Einsatz.



Die wichtigsten Investitionen

Der Rathauschef stellte auch bisher getätigte Investitionen vor. Die Feuerwehr habe neue Löschwagen erhalten, es sei in die Kläranlage investiert und das Eisstadion erneuert worden. Darüber hinaus konnten die Kita Franziskus und die Mittelschule neu gebaut und saniert werden. Weitere Investitionen stünden an, zum Beispiel der Neubau des Mehrgenerationenhauses und des Freibades, ebenso die beiden Kitas St. Antonia und die Kita Honsolgen. Dass hohe Kosten damit verbunden seien, sei klar. Angesichts des Abbaus der Schulden der Stadt Buchloe von rund fünf Millionen Euro in den letzten drei Jahren könne nun „Luft geholt werden für zukünftige Aufgaben“, erklärte der Bürgermeister. Und: Bisher seien die Kosten immer im vorher festgesteckten Rahmen geblieben. Damit kann sich der Stadtchef durchaus auf eine gute „zweite Halbzeit“ freuen.

Anfragen der Bürger

Allerdings gab es auch Themen, die weniger erfreulich sind. So zeigte sich ein Zuhörer enttäuscht darüber, dass in der Mindelheimer Straße, die aktuell umgebaut wird, keine Lärmschutzwände für die Westseite vorgesehen sind. Auf der Ostseite sollen sie in Richtung Bahnhof aber verlängert werden. Bereits jetzt, klagte der Anwohner, sei der Straßenlärm ein „Lärmquell hoch drei“, und wenn nicht etwas getan werde, würde der Schall den Lärm auf der Westseite noch verstärken. Bürgermeister Pöschl erwiderte, dass dieses Thema im Stadtrat bereits besprochen wurde und die Stadt die Deutsche Bahn, die für die Planungen zuständig ist, auffordern werde, die Lärmwerte für die Westseite zu berechnen. „Bisher haben wir nur die Zahlen ohne Widerhall.“



Die geringe Begrünung um den Bahnhof herum mahnte eine Buchloer Bürgerin an. Der Erste Bürgermeister zeigte Verständnis, aber gab zu bedenken, dass der zukünftige neue Bahnhof als Verkehrsdrehscheibe geplant sei, für den jeder Meter gebraucht werde. Zumindest eine Dachbegrünung für Fahrradabstellpätze sei in Planung, so Pöschl weiter. Hinsichtlich des geplanten vierspurigen Ausbaus der B 12 stellte ein Zuhörer die Frage, ob für den Lärmschutz eine Wand oder ein Erdwall vorgesehen sei. Der Stadtchef entgegnete, dass ein Erdwall aufgeschüttet werde, der zwar flächenmäßig mehr verbrauche als eine Wand, jedoch einen besseren Lärmschutz verspreche. Allerdings, so Pöschl, klage der Bund Naturschutz gegen den Ausbau der B 12, eine Gerichtsentscheidung stehe somit noch aus.