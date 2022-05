Buchloes Franziskus-Kinderkrippe feierlich eingeweiht

Von: Stefan Raab

Als kleines Dankeschön sangen die Zwergerl der Kita und Kita-Leiterin Yvonne Meitzner den Gästen ein Lied vor. © Raab

Buchloe – Rührige Kinderlieder, glückselig machende Blasmusik und ungetrübter Sonnenschein – rund 50 Gäste waren zur feierlichen Einweihung der Kindertagesstätte Franziskus in Buchloe zusammengekommen. Sie konnten sich bei der Begehung des ökologischen, nachhaltigen und barrierefreien Neubaus vergangenen Freitag ein Bild von den neuen Räumlichkeiten machen. Ziel sei es gewesen, die Kita möglichst transparent zu gestalten, erklärte der zuständige Architekt Christoph Mayer. Als Beispiel führte er das weiträumige Foyer an, von dem die jungen und erwachsenen Kita-Bewohner den Blick auf die Ludwigstraße oder in den großzügig gestalteten Garten schweifen lassen können. Der Bau sei komplex gewesen, ergänzte der Architekt: „31 Unternehmen haben an der Fertigstellung mitgearbeitet.“

Eigentlich hätte die Einweihung der Kita im Herbst letzten Jahres stattfinden sollen, aber die Corona-Pandemie verhinderte das. Nicht aber die Inbetriebnahme am 1. September 2021. So konnte die Kinderbetreuung an einem geschichtsträchtigen Ort fortgeführt werden. Bereits vor über 130 Jahren hatte hier die Gemeinde Buchloe ein Gebäude für die Erziehung von Kindern geschaffen. Dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen groß ist, bestätigte der Erste Bürgermeister, Robert Pöschl: „Alle Plätze für das kommende Jahr sind belegt, ein Ausbau erfolgt in Honsolgen und St. Antonia.“ Die Kinder, die einen Platz in der Ludwigstraße gefunden haben, können sich über einen großen, mit Bäumen bepflanzten Garten und ein Gewächshaus freuen. Yvonne Meitzner, die neue Kindergartenleiterin, betonte: „Das Gewächshaus ist wichtig für die Kinder, weil sie so erst erleben können, wie Gurken und Tomaten wachsen.“



Was aber wäre eine Einweihung ohne den Segen der Kirche? Pfarrer Dieter Zitzler erinnerte bei seiner Rede vor den Gästen an den Heiligen Franziskus. Dieser wollte erst einmal Spaß am Leben haben und berühmt werden, bis eine Begegnung mit einem Aussätzigen seinen Blick auf die Gesellschaft radikal veränderte. Weil die Kindertagesstätte Franziskus seinen Namen trage, hoffe er, dass dessen barmherzige Botschaft bei den Kita-Kindern Früchte tragen werde. Die Namensfindung der Buchloer Kinderkrippe geht übrigens zurück auf das Wirken der Dillinger Franziskanerinnen, die ab 1915 bis in die 1970er Jahre den Kindergarten leiteten. Das Gemeindeoberhaupt erinnerte an die Schwestern Canisella, Ruth und Paula, die vielen Buchloern heute noch bekannt seien.



Der neu geschaffene Platz vor der Franziskus-Kita eignet sich bestens für Begegnungen und Empfänge. © Raab

Während Robert Pöschl gegenüber dem Kreisbote darauf aufmerksam machte, dass es grundsätzlich ein Problem sei, Fachkräfte wie Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen für Kindertagesstätten in Buchloe zu gewinnen, zeigte er sich mit den finanziellen Aufwendungen für den Bau der Franziskus Kindertagesstätte zufrieden. Mit 3,5 Millionen Euro habe man seitens der Stadt gerechnet, tatsächlich wurden etwas mehr 3,4 Millionen Euro benötigt. Diese Anstrengung habe sich für die Kita-Kinder gelohnt, die in dem neuen Zuhause „innerlich und äußerlich wachsen“ könnten, so der Erste Bürgermeister weiter. Das sahen die kleinen Hausbewohner genauso und revanchierten sich mit einem eindrucksvollen Gedicht, gemeinschaftlich und mit Unterstützung der begeisterten Erzieherinnen vorgetragen.