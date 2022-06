Bürgerengagement: Eggenthal eröffnet Dorfladen

Die Mitarbeiter um Geschäftsführer Georg Greisel (Mitte) freuen sich auf die Eröffnung ihres Dorfladens Eggenthal. © Krusche

Eggenthal/Ostallgäu – Endlich ist es soweit. Die letzten Regale werden geputzt, die Kühltruhen aufgefüllt und die Wurstschneidemaschine getestet. Heute, 2. Juni wird Eggen­thals neuer Dorfladen eröffnet.

Zunächst sah es gar nicht gut aus für die Nahversorgung in Eggenthal. Das Dorf mit seinen 1.355 Einwohnern sollte 2020 wegen Zurruhesetzung des Betreibers seine einzige Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf verlieren. Wären da nicht die Eggenthaler Bürger, die sich mit viel Herzblut aktiv für ihr Dorf engagieren und gleich einen Arbeitskreis ins Leben riefen. Sie entschlossen sich noch im gleichen Jahr, einen eigenen Dorfladen zu planen, überredeten den bisherigen Einzelhändler bis Ende 2021 zu verlängern und gründeten 2021 eine Unternehmergesellschaft „Dorfladen Eggenthal“ mit über 300 einheimischen Anteilseignern zu je 300 Euro. Schon kurze Zeit später meldeten sich mehr als 90 ehrenamtliche Helfer, die beim Aufbau und dem Betrieb des Dorfladens dabei sein wollten.





Die Vorbereitungen

Daraufhin folgten viele Besprechungen und Planungen, wie Geschäftsführer Georg Greisel dem Kreisbote berichtete. Als Glücksgriff hätte sich der Kontakt zur Beratungsfirma New Way von Wolfgang Gröll, einem Experten für Gründungsaktivitäten von Dorfläden, erwiesen. Reihenweise wurden anschließend Angebote eingeholt, mit Lieferanten verhandelt und das Betriebskonzept aufgestellt. Maßgeblich beteiligt war auch Gebhard Wagner, ein pensionierter Einzelhandelsexperte, der jahrzehntelang in Leitungsfunktionen für eine große Einzelhandelskette gearbeitet hatte. Durch das Engagement der Eggenthaler angestachelt, ließ er es sich nicht nehmen, seine praktischen Kenntnisse wieder zu aktivieren und dem Team mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.





Eröffnung

Und so steht nun der Dorfladen Eggenthal fix und fertig mit vollen Regalen bereit für die Eröffnung am 2. Juni um 9 Uhr. Vier Vollzeitkräfte – darunter Fachkräfte aus dem Lebensmittelbereich – und fünf Teilzeitkräfte stehen bereit, um mit dem ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer dem Projekt Leben einzuhauchen.



Geschäftsführer Greisel und sein Eggenthaler Team bieten ein komplettes Einzelhandelssortiment mit Wurst- und Fleischtheke, einer Backwaren­theke sowie ein komplettes Getränkesortiment. Aus der Region kommen Obst, Gemüse, Kartoffeln, Eier, Fleisch, Fisch, Nudeln und Blumen, darauf hatte man von Anfang an Wert gelegt. Nach der Eröffnungsphase ist regelmäßig ab 6 Uhr eine Handwerkerbrotzeit vorgesehen, ab Juli soll es sogar Mittagstisch aus der brandneuen Küche geben. Der Cafeteriabereich und die Außenterrasse mit Biergartenflair sollen sich zum Treffpunkt entwickeln, Versorgungsdienstleistungen für andere Einrichtungen sind vorgesehen.



Aktuelles zum Dorfladen Eggenthal finden Interessierte zudem auf der Webseite www.dorfladen.eggenthal.de. Dort findet sich auch ein überraschendes Video des „Landesvaters“.

Wolfgang G. Krusche