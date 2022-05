Gute finanzielle Lage

Bürgermeister auf „Drei-Etappen-Tour“

Von: Klaus-Dieter Körber

Der Dorfkern von Mauerstetten soll nachverdichtet werden. In der jüngsten Bürgerversammlung war das ein wichtiges Thema. © Körber

Mauerstetten – Endlich. Nach zwei Jahren Pause konnte Mauerstettens Bürgermeister Armin Holderried wieder zu seiner „Drei-Etappen-Tour“ starten und im Rahmen von Bürgerversammlungen den Kontakt zu den einzelnen Ortsteilen pflegen. Dabei kam er auch mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und konnte so erfahren, wo „der Schuh drückt“. Es war nicht zu übersehen, Holderried freute sich endlich wieder „loslegen“ zu können. In Frankenried ging es los, es folgten Steinholz und zum Abschluss Mauerstetten. In allen drei Ortsteilen gab es zahlreiche Wortmeldungen und Diskussionsbeiträge aus den Reihen der Anwesenden, die Holderried so gut es ging beantwortete und als Anregung „ins Rathaus mitnahm“

Corona und Ukrainekrieg

In seinem Rückblick auf die zurückliegenden zwei Jahre streifte Mauerstettens Rathauschef zunächst die durch Corona aufgetretenen größeren und kleineren Probleme, die aber dank eines guten Zusammenhaltes innerhalb der Gemeinde bestens gelöst wurden. So gab es auch Dankesworte für alle Bürgerinnen und Bürger für deren Engagement in schwierigen Pandemiezeiten. Weit mehr Sorgen machte Holderried allerdings die augenblickliche Entwicklung eines völlig überraschenden Krieges in Europa, der auch Auswirkungen auf die Gemeinde habe. Neben den enormen Preissteigerungen, die insbesondere die kommunalen Bauprojekte beträfen, bereite ihm vor allem die Kinderbetreuung der Flüchtlinge Kopfzerbrechen. Die Unterbringung der augenblicklich 29 Personen sei privat gesichert, jedoch wäre wegen fehlender Kindergartenplätze eine Betreuung von Kindern unter sechs Jahren derzeit nicht möglich.



Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine hätten, wie Holderried erklärte, vor allem Auswirkungen für die Gemeinde wegen ihrer Abhängigkeit von russischer Energie. Diese Tatsache habe auch den Gemeinderat hinsichtlich des Feuerwehr-Neubaus beschäftigt. Hier waren allerdings die Baumaßnahmen schon zu weit fortgeschritten, um Auswirkungen festzustellen. Allerdings unterstütze die Gemeinde die sich bietenden Möglichkeiten einer Nahwärmeversorgung durch die ortsansässige Firma Königsberger.

Gute finanzielle Lage

Trotz Corona und Ukraine-Krieg, versicherte Holderried, sei die Gemeinde seit 2015 schuldenfrei und finanziell gut aufgestellt. Trotz hoher Investitionen, verursacht zum Großteil durch den Bau einer modernen Dreifachsporthalle und dem Feuerwehr-Neubau, konnten neben einem Überschuss im Verwaltungshaushalt auch noch 2,64 Millionen Euro zum Jahresende 2021 als Rücklage gebildet werden. Zu diesen Punkt erklärte Mauerstettens Gemeindeoberhaupt abschließend, er sei froh darüber solch gute Zahlen weitergeben zu können. Er hoffe, dass es trotz der momentan recht unsicheren Weltsituation so weiterlaufe. Eine verbindliche Garantie für die künftige Entwicklung könne aber derzeit niemand geben.

Positives zu Bauprojekten

Am 17. und 18. September diesen Jahres soll die Einweihung der Dreifachsporthalle erfolgen. Augenblicklich wird an der Erschließung und Fertigstellung der Außenanlagen gearbeitet. Bei den Sportanlagen werde man höchstwahrscheinlich eine „Punktlandung“ bezüglich der kalkulierten Kosten hinbekommen. Beim Feuerwehrhaus sei aktuell der Rohbau fertiggestellt. Derzeit laufen die Innenausbau- und Installationsarbeiten im vollem Umfang. Die Einweihung soll am 1. und 2. Juli 2023 stattfinden. Verkehrsbeschränkungen sind im Bereich Stein­holz-Süd und durch den Vollausbau der Neugablonzer Straße/Am Ring in den kommenden Wochen und Monaten aber leider unumgänglich.

Lösung für Verkehrskonzept

Der Verkehr. Ein heikles Thema, das auch im Rahmen der Diskussionsrunden immer wieder angesprochen wurde. Für viele Bürgerinnen und Bürger werde zu schnell gefahren und vonseiten der Gemeinde zu wenig für eine Verkehrsberuhigung an entsprechenden Schwerpunkten getan. Tempo 30-Zonen im Ort und verstärkte Rechts- vor Linksregelungen wurden in diesem Zusammenhang vorgeschlagen. Laut Bürgermeister will man mit kompetenten Fachleuten das Problem lösen und nachvollziehbare Regelungen suchen, dabei soll ein „Flickenteppich“ vermieden werden. In einer eigenen öffentlichen Veranstaltung will die Gemeinde ein schlüssiges Verkehrskonzept mit Polizei und Straßenverkehrsbehörde zu einem für alle Seiten brauchbaren Ergebnis führen.

Kindertagesbetreuung

Aktuell fehlen entgegen der Prog­nose des Landratsamts Kindergartenplätze. Ab September soll daher eine Containerlösung am Kindergarten St.Vitus für eine gewisse Entlastung sorgen. Außerdem wird es einen dritten Kindergarten-Standort geben. Holderried vermeldete „Grünes Licht“ für den Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Frankenried. Für Planungs- und Bauzeit müssen allerdings mindestens zwei Jahre eingeplant werden. Dankbar und froh erwähnte Holderried bei diesem Tagesordnungspunkt die reibungslose Übernahme des Kindergartens „Regenbogen“ durch die Kirchenstiftung St. Vitus.

Was geschieht?

Bereits länger wird über den Neubau eines Gastro- und Vereinszentrums in der Ortsmitte nachgedacht. Im Jahr 2026 soll Planungsbeginn sein, schließlich müsse bis 2030 eine Ersatzlösung für den „Sonnenhof“ parat stehen. Auch das „alte Rathaus“ nannte Bürgermeister Holderried als wichtiges Zukunftsthema, das nun angegangen werden müsse. Überlegungen gebe es derzeit, das Areal für ein Mehrgenerationenhaus oder „bezahlbares Wohnen“ zu nutzen.

„Pauluswiese“

Aufgrund vorgegebener EU-Vergabekriterien gab es bei der Grundstücksvergabe im Neubaugebiet „Pauluswiese“ gewisse Probleme. Bei 22 Bauplätzen und mehr als 300 Bewerbungen konnten leider nicht alle berücksichtigt werden. Ein Kriterienkatalog musste eingehalten werden, der für eine Vergabe letztlich maßgebend war. Mittlerweile sind die ersten Häuser bereits gebaut. Neue Baugebiete seien nicht geplant. Auch bemühe sich die Gemeinde um keine weiteren Gewerbeflächen.



Großen Wert lege man künftig auf eine nachhaltige innerörtliche Nachverdichtung. Dabei sei aber der Erhalt des wertvollen Ortsbildes, sowohl in Mauerstetten wie auch in Frankenried, oberstes Ziel. Entsprechende Aufstellungsbeschlüsse wurden bereits gefasst und Veränderungssperren erlassen (wir berichteten). In zwei Infoveranstaltungen in Mauerstetten und Frankenried wolle die Verwaltung, so Holderried, die betroffenen Grundstückseigentümer mit „ins Boot holen“ und das ganze Verfahren mit einer recht intensiven Bürgerbeteiligung letztlich durchführen.