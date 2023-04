Eine Frau, die sich nicht beirren lässt

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Sie weiß, Begeisterung zu wecken: Sonja Dose. © privat

Stötten – Sie habe den Dreh raus, im Team mit allen Beteiligten gute Pläne und Entscheidungen auch erfolgreich umzusetzen, sagt Sonja Dose, die als Gutachterin für Wasserqualität schon so manche Quelle zum Sprudeln brachte. Wie sie auch die vermeintlichen „Gegner“ mit ins Boot holen will, erklärt sie im Kreisboten-Interview.

Frau Dose, wo, wenn nicht in Stötten, sind Sie geboren und was hat Sie geprägt?

Dose: Ich komme ursprünglich aus Hamm in NRW. Es gibt so viele Ereignisse, die ein Leben prägen, dass ich ein Buch schreiben könnte. Irgendetwas lernt man doch jeden Tag dazu, freiwillig oder unfreiwillig. Ich genieße das. Die Herangehensweise bei der Erstellung von Gutachten im Ingenieurbüro ist etwas, wie ich grundsätzlich gerne an Dinge herangehe: Aufmerksam zuhören und hinsehen, Informationen zusammentragen mit Ausdauer, Genauigkeit und Fleiß und sich dabei nicht beirren lassen, sondern erst nach der Auswertung die Empfehlungen ausarbeiten. Nichts produziert mehr Fehler, als zu glauben, eine Lösung zu kennen, wenn man noch gar nicht alle Informationen zu einem Fall zusammengetragen hat und alle Unklarheiten beseitigt sind.

Welches sind Ihrer Meinung nach die drei dringlichsten Dinge, die in Stötten einer Lösung bedürfen?

Dose: Die Unterlagen zur Abrechnung des Abwassernetzes warten mit Sicherheit am Längsten auf eine Abarbeitung. Nahversorgung, Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, Fuß- und Radwege, Apothekenlösung, Tourismus-Umweltschutz-Strategien... Ansonsten habe ich bereits viele Dinge auf meiner Gemeindetour zugetragen bekommen, die ich dann mit Unterstützung der Bürger priorisieren werde, und dann geht’s los.

Was ist Ihr langfristiges Ziel für die Gemeindeverwaltung?

Dose: Begeisterung, dass dieses Verwaltungsorgan „Gemeinde“ einen stets informiert hält, alle Anliegen mit Fleiß bearbeitet, und Probleme umsichtig, kompetent und sinnvoll löst. Und jederzeit für jeden Bürger da ist.

Worin liegen Ihre Stärken? Was macht Sie zur Bürgermeisterin?

Dose: Ich wiederhole kurz: Es ist sich nicht beirren zu lassen. Ich bin neutral und versetze mich auch gerne mal in die Lage aller Beteiligten. Das kann ich gut und habe in den letzten Jahren häufiger entsetzt feststellen müssen, dass diese Fähigkeit vielen abhanden gekommen ist. Aber ich bewerte erst, wenn alle Informationen schlüssig zusammengetragen sind. Ich finde Lösungen, die ich so begründen kann, dass auch die „Gegner“ wieder „mit ins Boot“ kommen. Das ist meine Stärke.

Als Gutachter arbeitet man spätestens bei der Umsetzung im Team mit allen Beteiligten. Ich betreue seit 2010 immer bis zur nachgewiesenen Problemlösung, denn nur so lerne ich dazu. Die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen erkennen – auch meine natürlich – und im Team dann darauf achten, dass wir unsere Stärken sinnvoll ergänzen, so dass die Schwächen des Einzelnen keine Fehler produzieren, den „Dreh“ habe ich mit der Zeit rausbekommen. Sowas ist auch für den Bürgermeister wichtig, denn der muss zusehen, dass getroffene Entscheidungen dann auch passend umgesetzt werden.



Mir fällt gerade noch was ein: Gutachten werden rechtssicher und daher nicht immer in leicht verständlicher Form für den Laien geschrieben. Ich bin aber der Meinung, dass man etwas nicht verstanden hat, wenn man es nicht auch mit einfachen Worten erklären kann.



Möchten Sie bitte den Satz vervollständigen: Für mich ist Stötten Heimat, weil...

Dose: ...hier Berge, Seen und Natur vorherrschen, die uns Bewohner 365 Tage im Jahr erden.

Zur Person: Sonja Dose ist Diplom-Ingenieurin (FH) für Umwelt- und Hygienetechnik, tätig als Sachverständige für Wasserqualität seit 2010. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.