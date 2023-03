Bürgermeisterwahl am 7. Mai: Zwei Kandidaten für Stötten

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Michael Neumann und Sonja Dose bewerben sich ums Bürgermeisteramt in Stötten. © privat

Stötten – Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt des Ersten Bürgermeisters in Stötten am Auerberg. Das gab am Mittwoch Wahlleiter Peter Barnsteiner bekannt. Es sind dies Sonja Dose, 50 Jahre alt, Diplom-Ingenieurin für Wasserqualität aus Stötten sowie Michael Neumann, 50 Jahre alt, Fachlehrer an beruflichen Schulen, und ebenfalls aus Stötten. Sie stellen sich am Sonntag, 7. Mai, den Bürgerinnen und Bürgern der Ostallgäuer Gemeinde zur Wahl.

Das Amt des Bürgermeisters ist nach nur drei Jahren frei geworden, nachdem der im Jahr 2020 angetretene Ralf Grube im Januar diesen Jahres ohne Angabe von Gründen seine Entlassung beim Gemeinderat beantragt hatte (wir berichteten). Der neue Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird hauptamtlich tätig sein.

Michael Neumann will sich nun auf vier Wahlkampfveranstaltungen seinen Mitbürgern vorstellen. Diese sind am 11. April im Gasthof Engel in Hofen, am 19. April im Schützenheim in Remnatsried, am 24. April im Schützenheim in Steinbach und am 4. Mai im Landgasthof Sonne in Stötten. Beginn der Veranstaltung ist jeweils 20 Uhr.



Sonja Dose informierte, dass sie die Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Vorstellungsveranstaltung in Stötten persönlich und per Flyer einladen wolle. Dieser Abend werde voraussichtlich Ende April stattfinden.