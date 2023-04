Michael Neumann: Ein Mann für die Praxis

Von: Angelika Hirschberg

Er will Stötten fit für die Zukunft machen: Michael Neumann. © privat

Stötten – Er sei ein Mann der Praxis und wolle das Beste für Stötten herausholen, sagt ­Michael Neumann, 49 Jahre alt, und seit 2016 in der Auerberggemeinde zuhause. Der Industriemeister und Berufsschullehrer bewirbt sich um das Amt des Ersten Bürgermeisters, weil er die Gemeinde, die ihm zur Heimat wurde, fit machen will für die Zukunft. „Attraktiv für Unternehmen, lebenswert für die Menschen und interessant für Außenstehende“, so Neumann im Gespräch mit dem Kreisboten.

Herr Neumann, ein bisschen Persönliches zu Anfang: woher kommen Sie und was hat Sie als Mensch geprägt?

Neumann: Geboren und aufgewachsen bin ich in Augsburg, berufsbedingt lebte ich dann in Mindelheim, bis ich meine Frau Kathrin kennengelernt und mich nach Stötten orientiert habe. Geprägt haben mich in erster Linie meine Eltern, ich wurde auch stark von der Welt der unbeschwerten 80er Jahre beeinflusst. Aber auch von Kaltem Krieg, Wiedervereinigung, Tschernobyl und Krieg im ehemaligen Jugoslawien, also mitten in Europa. Themen, die uns auch heute noch und wieder begleiten und bewegen.

Was verbindet Sie mit Ihrer Wahlheimat Stötten?

Neumann: Eine ganze Menge, im Grunde mein ganz persönliches Stückchen Glück. In Stötten lebe ich seit 2016 und bin seit 2018 auch offiziell „Steddar“ wie es im Dorf heißt. Für mich ist Stötten Heimat, weil ich hier mit meiner Frau, unseren Kindern und auch unseren Hühnern, Wachteln und Hasen lebe und das Leben genieße. Ich wurde in Stötten sehr herzlich aufgenommen, bin hier glücklich, fühle mich zuhause und möchte meinen Lebensabend gerne hier verbringen. Ich bin seit 2016 Mitglied des TSV, spiele gern Fußball in der „AH-Mannschaft“ und im Winter Pondhockey mit den Senioren.

Was sind die drei dringlichsten Dinge, die in Stötten angepackt werden wollen?

Neumann: Die dringlichsten Themen sind unter anderem, die Abrechnung der Abwasserkanalisierung endlich zu einem Ende zu bringen. Die Steigerung des Bürgerservices inklusive Digitalisierung zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger gehört auch dazu. Außerdem möchte ich die Transparenz gegenüber der Arbeit der Gemeinde stärken und Bürgernähe durch Bürgerbeteiligung fördern.

Was ist Ihr langfristiges Ziel für die Gemeinde?

Neumann: Lang- und mittelfristiges Ziel ist, Stötten gemeinsam fit für die Zukunft zu machen. Die Gemeinschaft zu stärken, die Fähigkeiten der Einwohner einzubinden und die tolle Arbeit der Vereine zu unterstützen, sind dabei wichtige Säulen.

Worin liegen Ihre Stärken? Was macht Sie zum Bürgermeister?

Neumann: Ich kann mich schnell in neue Themen einarbeiten und meine ganze Energie für anstehende Schwerpunkte einbringen. Ich sehe es als sehr wichtig an, mich auch in allen kommunalen Bereichen perfekt auszukennen, damit wir jeweils das Beste für Stötten herausholen können. Darüber hinaus zeichnet mich besonders aus, dass ich absolut nachhaltig und ausdauernd Themen angehen, umsetzen und abschließen, aber auch Verhandlungen zielorientiert führen kann. Zum Bürgermeister macht mich, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, die Belange und Meinungen der Bürger aufnehmen und mit verschiedenen Charakteren umgehen kann, so wie ich es auch in meiner aktuellen Tätigkeit tagtäglich praktiziere. Ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger ist dabei für mich besonders wichtig. Über eine große Wahlbeteiligung würde ich mich sehr freuen.

Zur Person: Michael Neumann ist aktuell Fachlehrer an der Berufsschule Mindelheim, ausgebildeter Industriemechaniker, Berufskraftfahrer und Industriemeister Kraftverkehr. An der Schule ist er als Abteilungsleiter auch Führungskraft und als gewählter Personalratsvorsitzender verantwortlich, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten.