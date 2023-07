Bürgerversammlung in Neugablonz: Sanierungen, wildes Parken, Schrottautos und Wappenbaum

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Der große Saal des Gablonzer Hauses war gut gefüllt. © Foto: Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Zu mindestens einer Bürgerversammlung jährlich ist die Stadt verpflichtet. Kaufbeuren veranstaltet freiwillig zusätzlich auch eine für jeden der Stadtteile Neugablonz, Hirschzell, Oberbeuren, Kemnat und außerdem eine BürgerInnenversammlung. Die erste dieser Versammlungen fand vergangenen Montag im großen Saal des Gablonzer Hauses für die Neugablonzer Bürger statt, und der Saal war auch mit zahlreichen Stadtratsmitgliedern recht gut gefüllt.

Oberbürgermeister Stefan Bosse hatte zur Verstärkung Dr. Erika Rössler und Oliver Schill sowie drei seiner fünf Referatsleiter mitgebracht - Baureferent Helge Carl, Familienreferentin Cornelia Ott und Ordnungsamtsleiter Thomas Zeh, außerdem Kaufbeurens Polizeichef, Markus Ziegler und von der Verkehrsüberwachung Christine Hoffmann. Zur Einstimmung berichtete der OB, „was in Kaufbeuren läuft und was nicht läuft“ und warum: Kaufbeuren sei mit inzwischen über 47.000 Einwohnern – davon 14.570 in Neugablonz - eine attraktive, wachsende Stadt, dadurch wachse aber auch der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Die derzeitige Erweiterung der Gustav-Leutelt-Schule sei bei laufendem Betrieb ein herausforderndes Projekt von rund 20 Mio. Euro, die Klassen seien über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Bei Bedarf an Alternativen für die dadurch belegten Veranstaltungsräume im Stadtgebiet könne man sich aber nach wie vor an das Liegenschaftsamt wenden. Die Sanierung des Gymnasiums werde etwa 30 Mio. Euro kosten, weitere ähnliche Maßnahmen stehen demnächst an.

„Kaufbeuren ist klein und arm“: Zur Einstimmung berichtete der OB, „was in Kaufbeuren läuft und was nicht läuft“. © Foto: Zasche

Für die vielen reparaturbedürftigen Straßen wie die Hüttenstraße gebe es eine Rangfolge, leider seien die Arbeiten immer mit Beeinträchtigungen der Anwohner durch Lärm, Umwege und andere Behinderungen verbunden. Der Tänzelfesttext beim Einzug Kaiser Maximiliens „Kaufbeuren ist klein und arm“ gelte auch in der Realität: Die Abwanderung von Industrie und anderen Betrieben habe Kaufbeuren bei den Pro-Kopf-Einnahmen auf den letzten Platz der kreisfreien Städte katapultiert. Pro Einwohner und Jahr fehlen dem Stadtsäckel 200 Euro, man müsse also mit weniger Geld als andere Gemeinden auskommen. Trotzdem sei die Stadt nicht übertrieben hoch verschuldet – aber man könne halt finanziell keine großen Sprünge machen. Zudem mangle es wie in anderen Orten auch an allen Ecken und Enden an Mitarbeitern.

Dann beantworteten der OB und die zuständigen Referatsleiter die eingereichten und im Saal gestellten Fragen. Die häufigsten Probleme schienen für die meisten die auch von Lkws rücksichtslos zugeparkten Wohnstraßen zu sein. Die Polizei empfahl in Fällen von Behinderung eine umgehende Anzeige. Das Verlangen nach Umwandlung in Einbahnstraßen und/oder Tempo 30 werde geprüft, Parkverbot in Kurven bestehe ohnehin. Das Anbringen von Spiegeln bei unübersichtlichen Ausfahrten könne beantragt werden. Baureferent Carl stellte die Pläne für die Umgestaltung des Bürgerplatzes mit Springbrunnen, Sitzgelegenheiten, vielen Bäumen und autofrei vor.

Auf die Frage nach dem von den Neugablonzern geschätzten Wappenbaum antwortete er, der sei nicht mehr eingeplant, es gebe inzwischen so viele Neubürger in Neugablonz, die müssten dann ja auch alle am Wappenbaum berücksichtigt werden. Das löste eine emotionsgeladene Diskussion aus. Der Wappenbaum sei ein Denkmal für die Leistung der „Gründerväter“ von Neugablonz und es wäre schön, wenn zumindest ein neuer würdiger Standort für ihn gefunden werden könnte. Ein endgültiger Beschluss des Stadtrats bezüglich der Pläne steht noch aus.

Eine Beschwerde richtete sich gegen Reparaturwerkstätten, die um das Waldstadion herum auf Germaringer und Neugablonzer Grund monatelang Schrottautos abstellen. Die Stadt sei mit der Gemeinde Germaringen im Gespräch bezüglich geeigneter Maßnahmen dagegen. Wegen der von Sträuchern zugewachsenen Gehwege wurde um entsprechende Hinweise an den Bauhof gebeten und auf die Störmeldungs-App der Stadt verwiesen. Abschließend plädierte der OB für ein bisschen mehr gegenseitige Toleranz und Rücksichtnahme aller Bürger. Dann wären viele der angesprochenen Probleme gegenstandslos.