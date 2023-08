Partys, Müll und Autos – Hirschzeller gegen groß angelegte Aufwertung am Bärensee

Von: Felix Gattinger

Der Bärensee bei Hirschzell ist nicht nur für Angler und Segler ein beliebtes Ausflugsziel. Dass das Areal „aufgewertet“ werden soll, ist vielen Anwohnern gar nicht recht. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren-Hirschzell – „Warum lässt man nicht alles, wie es ist?“ fragte eine Hirschzellerin, als am Donnerstag vergangener Woche bei einer Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus „Sonne“ verschiedene Varianten zur Aufwertung des Freizeitareals am Bärensee vorgestellt wurden. Damit traf sie, wie die Reaktionen zeigten, den Nerv einiger anwesender Bürger. Den größten Zuspruch bekam aber dann doch die moderateste der drei Varianten.

Die Anwesenheit aller drei Bürgermeister der Stadt, die Präsenz von vier Referats- und Abteilungsleitern sowie immerhin acht weiteren Stadträten und dem Verkehrsbeauftragten der Kaufbeurer Polizei zeigte das große Interesse der Stadt daran, wie die Hirschzeller über die Zukunft des Bärensees denken.



Die drei Varianten

Baureferatsleiter Helge Carl stellte drei vom Stadtrat erarbeitete Varianten vor. Die erste sieht lediglich fünf Bänke zum Verweilen am Weg des West­ufers vor sowie einen oder mehrere Abfallbehälter. Die Realisierung von Variante zwei würde die Errichtung einer oder zweier Holzplattformen am südlichen Westufer bedeuten. Die Plattformen sollen eine Fläche von 20 bis 25 Quadratmetern haben und den Spaziergängern ermöglichen, ans Wasser zu gelangen oder sich zu sonnen. Eine Badestelle, versicherte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse den Anwesenden, solle das aber nicht werden. Als dritte Variante ist auf der Halbinsel am südlichen Ostufer ein Mähweg angedacht, auf dem Spaziergänger eine kleine Runde um die naturbelassene Wiese in der Mitte drehen können. Grundstückseigentümer, so Bosse, sei der kommunale Strom- und Erdgasversorger VWEW, mit dem man sich aufgrund guter Beziehungen sicher schnell einigen könnte. Die Errichtung befestigter Wege oder gar eine Versiegelung des Bodens sieht keine der drei Varianten vor.



„Nicht noch mehr Verkehr!“

Den anschließenden Wortmeldungen war zu entnehmen, dass die anwesenden Hischzeller einer Aufwertung des Freizeit­areals generell skeptisch gegenüberstehen, weil ihrer Ansicht nach dort bereits mehr als genug Freizeit gelebt wird. „Wir brauchen doch nicht noch mehr Transitverkehr durch die Bärenseestraße“, findet die Hirschzellerin, die alles beim Alten lassen will, und ein Mann bekräftigt: „Der Verkehr hat in letzter Zeit gigantisch zugenommen. Vor allem durch die Seefahrer!“ Doch OB Bosse und der Stadtrat rechnen nicht damit, dass der Verkehr durch die Aufwertungsmaßnahmen fundamental zunehmen wird. Dementsprechend versicherte Bosse auf Anfrage, dass auch keine zusätzlichen Parkflächen geplant seien.



Partypeople unerwünscht?

Ein weiteres Problem sehen die Bürger im Müll, der nicht nur von den Spaziergängern hinterlassen werde, sondern auch von Partygästen. Bei einer Aufwertung des Geländes, befürchtete ein Anwohner, würden sich die Feiern von der Seglerhütte zu den Bänken am Ufer beziehungsweise auf die zugänglich gemachte Halbinsel verlagern. Für Bosse, der mit den Stadträten für eine Aufwertung ist, gilt dieser Einwand nicht: „Egal ob Aufwertung oder nicht: Wer heut´ am Bärensee eine Party macht, der macht sie. So wie wir früher auch.“



So wenig wie möglich

Bei der anschließenden Abstimmung per Handzeichen (Bosse überschlug mit den Referatsleitern die Mehrheiten) gab es zunächst keine Gegenstimmen für Variante eins mit Bänken und Mülleimern und vier Gegenstimmen bei über 60 Anwesenden gegen die Holzplattformen. Gegen den Mähweg auf der Halbinsel jedoch sprachen sich mehr als zwei Drittel der Hirschzellerinnen und Hirschzeller aus. Als der OB auf Antrag noch die „Null-Variante“ in den Raum stellte, nämlich nichts zu unternehmen, waren die Hirschzeller zunächst überrascht, dann zuckten aber doch nach und nach einige Hände nach oben – nach Bosses Schätzung 40 Prozent.

Dieses gemischte Stimmungsbild wird der Stadtrat nun in die laufende Planung zur Aufwertung des Bärenseeareals einbinden.