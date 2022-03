Hell: »Ladengeschäfte erhalten«

Die Kinderbetreuung nennt Bürgermeister Hell eine der „Kernaufgaben“ der Stadt. © Hirschberg

Marktoberdorf – Es war die erste Bürgerversammlung seit drei Jahren, pandemiebedingt zusammengelegt für die Kernstadt und alle sechs Stadtteile. Gleichwohl hatten sich nur 40 Teilnehmer angemeldet. Zusammen mit einer ansehnlichen Stadtratsriege und weiteren Amtsträgern verloren sich schließlich rund 60 Teilnehmer im Saal des Modeons. In einem einstündigen Vortrag streifte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell die wichtigsten Themen in der Stadt in den zurückliegenden Jahren.



Es sei insgesamt „vieles im Fluss“, sagte Hell, „und der Fluss ist bei uns positiv“. Der örtlichen Wirtschaft gehe es fast ausnahmslos gut, die Stadt habe in den zurückliegenden Jahren trotz aller Investitionen Schulden abbauen können. „2021 ist viel besser gelaufen als gedacht“, freute sich der Rathauschef, „auch im laufenden Jahr werden wir viel investieren und dabei Schulden zurückzahlen.“



Kernaufgabe Kinderbetreuung

Als „Kernaufgabe“ erwähnte er die Kinderbetreuung, bei der die Kreisstadt mit knapp 1.100 Betreuungsplätzen „über dem Schnitt vergleichbarer Gemeinden“ liege. Als Meilenstein sei der Kindergarten St. Martin im Dezember fertig geworden. Die Unterbringung der Kinder von Flüchtlingen aus der Ukraine werde aber eine Herausforderung.



In die Digitalisierung der Schulen seien 500.000 Euro investiert worden, außerdem habe man die Schulen und Kitas mit insgesamt 189 Luftfiltern für knapp 800.000 Euro ausgestattet. Die Geräte seien zwar recht mächtig, hätten sich aber „tatsächlich bewährt“. Hell erwähnte außerdem den Neubau der Grundschule St. Martin, der nach dem Abbruch des alten Gebäudes im vergangenen Jahr und der derzeit noch laufenden Hangsanierung voraussichtlich Mitte des Jahres starten werde. Sorge bereiteten freilich die gewaltigen Preissteigerungen im Baubereich und die „massiven Lieferengpässe“. Die Ausweichschule für St. Martin sei übrigens pünktlich zum Beginn des laufenden Schuljahres fertig geworden, was „einer Teamleistung der Stadt, der beteiligten Firmen und des Lehrerkollegiums zu verdanken“ gewesen sei.



Nachverdichtung im Fokus

Beim Straßenverkehr wies der Rathauschef auf die Eröffnung der Umfahrung B16/B472 voraussichtlich im Herbst hin, die „für Bertholdshofen eine Verkehrs­entlastung von 90 Prozent“ und auch für die Kernstadt eine merkbare Entlastung bringen werde. In punkto Wohnen gab Hell die Parole aus, künftig verstärkt in die Nachverdichtungen zu gehen, anstatt immer nur weitere Flächen zu verbrauchen. Gleichwohl seien zur Zeit mit Sulzschneid, Gschlatt Süd und Hinterm Schloss drei Neubaugebiete in der Entwicklung.



Im Sinne des Umweltschutzes und als Möglichkeit zum Sparen richtete er das Augenmerk nach Geisenried. Dort solle in einem Versuch der Weg zum Friedhof mit Lampen ausgestattet werden, die sich nur per Bewegungssensor einschalteten. Und beim Thema Wasser/Abwasser erinnerte Wolfgang Hell an den Neubau einer Druckleitung von Sulzschneid zur Kläranlage im Marktoberdorfer Norden. Diese 2,5 Millionen Euro teure Leitung werde den technisch überholten Klärteich in dem Stadtteil ersetzen.



Nach mehrfacher Verschiebung soll es nach den Worten des Bürgermeisters bis 2024 endlich etwas werden mit dem barrierefreien Ausbau des Marktoberdorfer Bahnhofs, ebenso mit einem weiteren Bahnhalt Marktoberdorf Nord. Eine Fußgängerunterführung soll außerdem den minimalistischen und gefährlichen Bahnübergang beim Schulzentrum ersetzen.



Ärgernis Bahnhalte Leuterschach

Als „Ärgernis“ bezeichnete Hell die abgespeckten Bahnhalte in Leuterschach. Im Kampf um die Rückkehr zum gewohnten Stundentakt seien die örtlichen Abgeordneten eingeschaltet worden, dies und ein Brandbrief an die Bahn seien jedoch erfolglos geblieben. „Es war nichts zu machen“, sagte Hell, „alle Anschlüsse müssen sich nach der ausgebauten Hauptstrecke München–Lindau richten.“



Erfreuliche Nachrichten hatte Hell dagegen in Sachen Rufbus parat: Dieser sei realisierbar und förderfähig, zusammen mit dem Landkreis solle das Vorhaben im zweiten Halbjahr ausgeschrieben werden. „Wir sind da auf einem guten Weg“, vermeldete der Rathauschef. Er glaube an den Erfolg des Systems, hätten doch sogar Städte wie Leipzig einen Rufbus für die Randbezirke installiert.



Einen eindringlichen Appell richtete der Bürgermeister an die Marktoberdorfer in punkto Ladengeschäfte. „Da müssen wir wirklich aufpassen“, sagte er. Online zu shoppen sei zwar bequem. Die Läden vor Ort erfüllten aber auch eine soziale Aufgabe, indem sie etwa als Orte der Begegnung dienten. Hell: „Was wäre, wenn wir unsere Läden nicht hätten?“