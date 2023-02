Bund Naturschutz in Kaufbeuren wählt neuen Vorstand

Teilen

Der neue Vorstand des Bund Naturschutz, Ortsgruppe Kauf­beuren, ist auf elf Mitglieder angewachsen. Es wartet viel Arbeit auf die Mitglieder. © Bund Naturschutz

Kaufbeuren – Über 35 Mitglieder hatten sich kürzlich in der Tapasbar Ikigai eingefunden, um mitzuentscheiden, wer die nächsten vier Jahre den Vorstand der Ortsgruppe des Bund Naturschutz bilden soll. Bisheriger Vorstandsvorsitzender Helmut Hufmann, der das Amt acht Jahre lang bekleidete, gab an, dass er seinen Platz freigeben wolle.

Nach einem Vortrag zum Thema „Von der Urwiese zur Nutzwiese“ von Alfred Karle-Fendt, der Entlastung und dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes und einem Rückblick auf 2022 realisierte Aktionen der neunköpfigen Amphibien-Arbeitsgruppe begann das Rennen um den Neubeginn. Die Leitung der Wahl übernahm zweiter Kreisgruppenvorsitzender Thomas Reichart, der stellvertretend für den ersten Vorsitzenden Josef Kreuzer an der Versammlung teilnahm. Nachdem sich Amphibien-AG-Sprecher Tilman Wernicke als alternativer Ortsgruppenvorsitzender zur Wahl stellen ließ, zog Hufmann seine zuvor ausgesprochene Kandidatur zurück. Daraufhin fiel die Wahl einstimmig auf den Kaufbeurer Zahnarzt Wernicke, der bereits Erfahrungen als Geschäftsführer eines weiteren großen Vereins sammeln durfte.

Als zweite Vorsitzende wurde ebenfalls ohne Gegenstimmen Martina Wischhöfer gewählt, die in der Amphibien-AG zuvor das Amt der zweiten Sprecherin inne hatte. Bisherige Kassenwartin Sarah Nahm und Schriftführerin Monika Schubert wurden ein weiteres Mal im Amt bestätigt. Bei Reicharts Frage, wer sich für das Amt des Beisitzers zur Verfügung stellen würde, meldeten sich gleich sieben Personen – eine besonders ambitionierte und, wie sich zeigte, für alle anwesenden BN-Mitglieder nicht weniger begrüßenswerte Situation. Ohne Einwände wurde so der Vorstand auf nun insgesamt elf Personen vergrößert. Nachdem sich alle Bewerber für das Amt kurz vorgestellt und ihre bisherige Verbindung zur Ortsgruppe geschildert hatten, wurden sie als Gruppe ebenfalls einstimmig gewählt.

Es zeigte sich, dass die Verteilung der Aufgaben auf viele Schultern in Zukunft relevant sein werde, denn es kristallisierten sich einige neue Tätigkeitsfelder heraus. Auf eine breite Basis gestellt, könne ihnen nun mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, so Wernicke. Die Anwesenden brachten außerdem einige ihnen besonders wichtige Themen auf den Tisch, darunter Fragen zu Baumbeständen, Pflanzprojekten und dazu, wie die Arbeit mit dem „Landschaftsarchitekten“ Biber sinnvoll gestaltet werden könne. So geht die engagierte Gruppe zuversichtlich in eine arbeitsreiche Zukunft des Naturschutzes in und um Kaufbeuren.