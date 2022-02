BN-Kreisgruppe blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Auch im Jahr 2022 soll weiter Widerstand gegen den vierspurigen Ausbau der B12 demonstriert werden. So wie hier bei einer Demo Mitte September 2019 direkt auf der Bundesstraße 12. © BN

Kaufbeuren/Ostallgäu – Die Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren des Bund Naturschutz (BN) in Bayern zieht eine positive Jahresbilanz für 2021. „Der Umwelt- und Klimaschutz ist im vergangenen Jahr noch einmal besonders in das Bewusstsein der Menschen gelangt – nicht zuletzt durch die schlimmen Flutkatastrophen in ganz Deutschland und die regionalen Auseinandersetzungen um Flächenverbrauch und Straßenbauprojekte“, erklärt Josef Kreuzer, 1. Vorsitzender der Kreisgruppe.

Bayernweit stieg die Mitgliederzahl um 6.000 auf einen Höchststand von 261.000 Mitgliedern. „Wir sehen dies als enormen Rückenwind und werden im Jahr 2022 verstärkt Druck machen, damit die Versprechen der bayerischen Staatsregierung und der neuen Ampelkoalition in Berlin zu konsequenterem Klima-, Wald-, und Flächenschutz auch bei uns in der Region umgesetzt werden.“ Die Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren hat nun 3.400 Mitglieder. Gerade auf Kreis- und Orts­ebene gebe es viele Stellschrauben und Möglichkeiten für einen konsequenten Umwelt- und Klimaschutz, unterstreicht der Vorsitzende.



In diesem Zusammenhang macht Kreuzer auf die Radldemo gegen die sogenannte Allgäu-Autobahn B12 aufmerksam. Diese hatte der BN gemeinsam mit der Bürgerinitiative im September 2021 direkt auf der B12 organisiert. Rund 400 Radfahrer hatten dort ein deutliches Zeichen gegen Ausbaupläne gesetzt. Darüber hinaus haben die BN-Aktiven auch 2021 alleine für den Schutz von Arten und wertvoller Natur im Landkreis wieder rund 2.000 Stunden ehrenamtlich aufgebracht: vom Schutz für Erdkröte und Co. bei den frühjährlichen Amphibienwanderungen, bei der Moorrenaturierung, bis hin zur Biotoppflege im Herbst.



Die BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren wird auch im Jahr 2022 sehr aktiv sein. Geplant sind weitere Aktionen gegen den vierspurigen Ausbau der B12, der Ankauf wertvoller Grundstücke, Aktionen zum Klimaschutz und vieles mehr.

kb