Bund Naturschutz startet bald Amphibien-Sammelaktion

Symbolfoto © Patrick Pleul

Kaufbeuren – Aktuell sind die hier heimischen Amphibien noch in ihren Winterquartieren versteckt. Doch schon bald werden sich bei milden Temperaturen ab Ende Februar Frösche, Kröten und Molche wieder auf die alljährliche Wanderung zu ihren Laichplätzen begeben. Der Bund Naturschutz sucht für Ende Februar noch ehrenamtliche Helfer, die die Amphibien bei ihrer Wanderung unterstützen.

Der Kaiserweiher in Kauf­beuren stellt laut Bund Naturschutz ein bedeutendes Laichgebiet dar und zählt mit einer geschätzten Populationsgröße von über 10.000 Amphibien zu den größten in ganz Bayern. Doch die Wanderung beherbergt viele tödliche Gefahren, berichtet der Bund Naturschutz. Um einem bereits weltweit registrierten Rückgang von Amphibien entgegenzusteuern, sei unser aller Engagement gefragt.

Große Gefahren gehen vor allem vom Autoverkehr und zunehmender Bebauung aus, die freie Wanderrouten immer mehr einschränken. Daher wird die Stadt wieder an der Kemnater Str. und Dr.-Gutermann-Straße Fangzäune errichten, hinter denen Fangeimer im Boden versenkt sind. Die Amphibien werden morgens und abends aus diesen gesammelt. „Nur aufgrund des großartigen Engagements ehrenamtlich tätiger Sammlerinnen und Sammler konnten so 2021 fast 6.000 Amphibien gerettet werden“, bilanziert der Bund Naturschutz und ruft daher dazu auf, diese Aufgabe gemeinsam zu bewältigen und so zum Schutz der Amphibien hier vor Ort beizutragen.

Unter dem Motto: „Wir brauchen Dich!“ werden daher weitere Helfer gesucht. Wer Interesse hat kann sich unter ag-amphibienschutz-kf@gmx.de oder unter Telefon 08341/40555 (Günther Kuhn) melden.

