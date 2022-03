Bundessieger und Preisträger: Roman Peter aus Germaringen

Teilen

1. Bundessieger des Praktischen Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks und 3. Preisträger im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ ist Roman Peter (Mitte) mit HWK-Präsident Hans-Peter Rauch (li.) und seinem Ausbilder Alfred Neumann. © Höfer

Landkreis – Zum 70-jährigen Jubiläum des Praktischen Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks haben sich die Junghandwerker aus Schwaben sechs Bundessiegerpreise gesichert. Mit zwei Erstplatzierungen sowie drei zweiten und einem dritten Rang zeigten die schwäbischen Teilnehmer, was in ihnen steckt. Steinmetz und Steinbildhauer Roman Peter aus Germaringen konnte als erster Bundessieger zudem den dritten Platz beim Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ erringen (wir berichteten). Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), besuchte kürzlich den jungen Steinmetz in Kauf­beuren.

Alle Bundessieger wurden bei einer Feier Anfang Dezember in Berlin geehrt. In seiner Eröffnungsrede gratulierte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) Hans Peter Wollseifer allen Bundessiegerinnen und Bundessiegern: „Sie haben auf höchstem Niveau mit Präzision und Leidenschaft ihr Talent unter Beweis gestellt, einen Großteil ihrer Ausbildung unter den Rahmenbedingungen der Pandemie absolviert und ungeachtet dieser widrigen Umstände diese Spitzenleistungen vollbringen können. Dafür spreche ich Ihnen im Namen der gesamten Handwerksorganisation meine besondere Hochachtung aus.“ Der Präsident der HWK Schwaben zeigte sich begeistert über das tolle Ergebnis: „Es ist eine Superleistung, so weit zu kommen. Ich gratuliere unseren Bundessiegern herzlich und bin stolz darauf, dass wir in Schwaben so leistungsfähige junge Nachwuchshandwerker haben.“



Wegen Corona war es der Handwerkskammer für Schwaben in diesem Jahr nicht möglich, eine zentrale Feier für ihre besten sechs Bundessieger wie gewohnt durchzuführen. Deshalb entschloss sich HWK-Präsident Rauch, die Gewinner persönlich zu ehren. Vergangene Woche war er bei Roman Peter in seinem Ausbildungsbetrieb in Kaufbeuren zu Besuch. Denn Peter wurde nicht nur einer der ersten Bundessieger, er gewann auch den 3. Preis im Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“.



Der Wettbewerb „Die gute Form“ ist eine Maßnahme im Rahmen der handwerklichen Berufsbildung. Er verfolgt unter anderem das Ziel, die ästhetische Qualität von Produkten des Handwerks in der Ausbildung zu fördern, die schöpferische Phantasie sowie die Entwicklung zeitgerechter Produktlösungen mit traditionellen oder neuen Werkstoffen anzuregen, und begabte Lehrlinge, die im Wettbewerb als Preisträger hervorgehen, in ihrer beruflichen Entwicklung weiter zu fördern.



Die Bundessieger und ihre Ausbildungsbetriebe 1. Bundessieger Roman Peter, Germaringen, Steinmetz und Steinbildhauer (Steinmetzarbeiten), Lippert-Neumann GmbH, Kaufbeuren und Kastriot Loshay, Nördlingen, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer, Kermann Isolierungen GmbH, Ederheim.

2. Bundessieger Kevin Berger, Hainsfarth, Estrichleger, Estrich Berger GmbH, Hainsfarth; Veronica Bier, Holzheim, Hörakustikerin, Baur Optik GmbH, Rain am Lech; Osman Sylaj, Erkheim, Schneidwerzeugmechaniker (Schneidwerkzeug- und Schleiftechnik), Rothenaicher Schneidwerkzeuge, Erkheim.

3. Bundessieger Julian Mayer, Sonthofen, Gerüstbauer, Gerüstbau Schneider GmbH, Ofterschwang